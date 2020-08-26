高雄老翁釣魚整日未歸 窩山區工寮凌晨平安尋獲

劉姓老翁的小客車前輪懸空卡在山溝上。（記者許麗娟翻攝）

2020-08-26 13:33:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕受巴威颱風外圍環流影響，高雄近日頻降大雨，1名84歲老翁昨天（25日）獨自前往杉林區釣魚，直到深夜仍未返家，經報案後，所長方哲雄連忙帶人連忙出發尋找，幸好於今天（26日）凌晨2點左右在山區工寮找到老翁，平安將他帶下山。

家住美濃的劉姓老翁表示，昨天早上首次前往杉林地區釣魚，因對當地環境不熟悉，經路人帶路後，行車途中卻不小心整輛車卡在溪溝上動彈不得，後又經人引導往山頂走去，最後實在走不動，才在工寮外休息並等待救援。

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旗山分局杉林分駐所員警昨晚10點半左右接獲家屬報案，立即請求勤務中心以電話定位辨識劉翁可能位置，並前往轄區內有溪流及民眾常釣魚的地區找人，因山區手機收訊不佳，撥打數通後雖與老翁聯繫上，但他只知所在之處有溪水及鐵皮屋，位置不明確，加上杉林四面環山、溪溝多且山區幅員廣闊，入夜天色漆黑，增加搜尋難度。

至今天凌晨1點多，警方接獲內寮山區住戶告知，疑似有1名精神恍惚老人在內寮山頂上，因山區連日大雨，崎嶇山路滿佈泥濘，警方在黑夜中行車40分鐘左右，先在往內寮山頂途中發現老翁的自小客車前輪懸空卡在2層樓高的溪溝上，不過車內未發現人影，於是繼續往山上找尋，最後終於在山頂上發現老翁虛弱的坐在工寮外。

警方先將老翁帶回警所安置，並提供泡麵給中午過後就沒再進食的老翁暖胃，隨後劉姓老翁的兒子也趕到警所道謝，讓這場虛驚平安落幕。

車輪懸空處距下方山溝近2層樓高，看起來險象環生，幸好未翻落。（記者許麗娟翻攝）

警方凌晨在山區找到老翁後，將其帶回警所並提供泡麵裹腹。（記者許麗娟翻攝）

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