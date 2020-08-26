台南上半年交通事故死傷人數下降2成 降幅全國最多

台南今年上半年度交通事故與去年同期相較，大幅下降20％。（記者洪瑞琴攝）

2020-08-26 12:57:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年上半年度交通事故死傷人數與去年同期相較，大幅下降20％，降幅全國最多，隨著9月開學季到來，市長黃偉哲要求交通局等相關局處持續推動改善計畫，並配合中央9月1日起全國路口安全大執法多方宣導，建立正確的用路安全觀念。

南市交通局表示，據交通部最新公布交通事故統計資料，台南市今年1至6月交通事故死傷統計減少5667人，相較去年同期下降20％，降幅全國最多。

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交通局表示，因台南2019年事故防治績效不佳，道安團隊在市長黃偉哲強力支持下特別成立「易肇事路段口事故防制推動工作小組」、並於今年擬定交通安全改善行動計畫，制定各項績效指標，另因應南市交通特性，針對「自撞交通事故」、「大型車交通事故防制」多管齊下，交通事故數呈現下降趨勢，亦證明改善成果。

黃偉哲表示，各級學校9月份陸續開學，應利用新生訓練或辦理道安宣導活動機會，多多加強防禦駕駛宣導，建立正確的交通安全觀念。

交通局呼籲，9月1日起執法及宣導重點，將針對汽機車行經路口時應減速暫停禮讓行人，行人通過道路時請行走行人穿越道並遵守號誌等部分加強，交通安全有賴民眾共同維護。

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