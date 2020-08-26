為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南上半年交通事故死傷人數下降2成 降幅全國最多

    台南今年上半年度交通事故與去年同期相較，大幅下降20％。（記者洪瑞琴攝）

    台南今年上半年度交通事故與去年同期相較，大幅下降20％。（記者洪瑞琴攝）

    2020-08-26 12:57:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年上半年度交通事故死傷人數與去年同期相較，大幅下降20％，降幅全國最多，隨著9月開學季到來，市長黃偉哲要求交通局等相關局處持續推動改善計畫，並配合中央9月1日起全國路口安全大執法多方宣導，建立正確的用路安全觀念。

    南市交通局表示，據交通部最新公布交通事故統計資料，台南市今年1至6月交通事故死傷統計減少5667人，相較去年同期下降20％，降幅全國最多。

    交通局表示，因台南2019年事故防治績效不佳，道安團隊在市長黃偉哲強力支持下特別成立「易肇事路段口事故防制推動工作小組」、並於今年擬定交通安全改善行動計畫，制定各項績效指標，另因應南市交通特性，針對「自撞交通事故」、「大型車交通事故防制」多管齊下，交通事故數呈現下降趨勢，亦證明改善成果。

    黃偉哲表示，各級學校9月份陸續開學，應利用新生訓練或辦理道安宣導活動機會，多多加強防禦駕駛宣導，建立正確的交通安全觀念。

    交通局呼籲，9月1日起執法及宣導重點，將針對汽機車行經路口時應減速暫停禮讓行人，行人通過道路時請行走行人穿越道並遵守號誌等部分加強，交通安全有賴民眾共同維護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    信義、建國南路口最不友善行人 北市警：9/1起加強取締不禮讓行人
    2020-08-25 15:42

    信義、建國南路口最不友善行人 北市警：9/1起加強取締不禮讓行人
    注意了！台東市區汽機車與行人未保持「3公尺」距離將違規受罰
    2020-07-29 09:51

    注意了！台東市區汽機車與行人未保持「3公尺」距離將違規受罰
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    高市檢測1828處路口延長630處通行秒數 啓動「行人帝王條款」
    2020-07-27 15:28

    高市檢測1828處路口延長630處通行秒數 啓動「行人帝王條款」
    保障行人安全／ 6都危險路口斑馬線擬退縮 增庇護島
    2019-03-23 06:00

    保障行人安全／ 6都危險路口斑馬線擬退縮 增庇護島
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    社會今日熱門
    2020-08-25 14:17

    搶拍檢舉丟菸蒂引糾紛 男不滿「被搶生意」嗆聲要扁人

    2020-08-25 14:21

    醉女路倒街頭 肌肉男帥警護送返家

    2020-08-25 14:44

    閨蜜帳號遭盜賣便宜iPhone 羽球女教練被詐3萬6

    2020-08-25 15:04

    姊姊新手上路車況不熟 載弟、友人出遊擦撞車輛翻覆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播