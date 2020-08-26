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    老婆要生了！ 新手爸闖車禍現場向警求救

    員警開道讓吳妻及時抵達醫院，協助她坐上輪椅。（記者何宗翰翻攝）

    員警開道讓吳妻及時抵達醫院，協助她坐上輪椅。（記者何宗翰翻攝）

    2020-08-26 10:31:28

    ［記者何宗翰／台中報導］台中1名30歲吳姓男子和臨盆在即的老婆外出用餐，吃到一半吳妻突然肚子陣痛、出現產兆，2人立刻開車前往醫院，由於路上車多，吳男心情越來越焦慮，看到前方有巡邏車燈光閃爍，竟一路鳴按喇叭駛去；員警當時處理完車禍準備離去，聽到吳妻要生了，立即鳴笛開道，3分鐘就順利抵達醫院。

    警三分局東區分駐所巡佐林榮祥、警員林家佑21日晚間7點多，到東區旱溪東路與十甲路處理車禍，正準備離開時，突見一輛小客車沿路鳴按喇叭，朝車禍現場駛來，駕駛吳男著急地向警方表示，妻子即將分娩，由於是第一胎他們相當緊張，看見警車趕緊上前求助。

    員警見吳妻即將生產情況危急，當時又是車多時段，要吳男緊跟警車並注意行車安全，立即打開警報器於前方替吳姓男子開道，在路上人車配合避讓下，3分鐘內即順利抵達醫院，順利產下1名健康的男嬰。

    警方提醒，民眾若突遇身體不適等狀況，需由警方協助護送開道時，因車速較快，民眾跟隨在後務必注意行車安全，另由於警車並無救護設備，呼籲民眾如遇緊急救護情形，仍應請求119救護，救護車有配備完善的救護器材及專業的救護員陪同乘坐，能讓民眾得到更妥善的照護。

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