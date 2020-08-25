「煞到」寵物美容師 色翁強脫口罩想舌吻代價40萬

新北地院考量2人達成和解，依強制猥褻罪判鄭男徒刑8月，緩刑2年。（記者陳慰慈攝）

2020-08-25 20:46:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕70多歲的鄭姓老翁2017年起就將愛犬交給新北市新莊區一家寵物店美容，因而認識寵物店員工小花（化名），去年5月，小花將美容完的狗狗送回鄭翁住處，鄭翁突然抱住小花，拉下她的口罩意圖舌吻，因小花奮力反抗，鄭翁最後只親到小花嘴角，新北地院考量2人達成和解，小花願給鄭翁緩刑，因此今天依強制猥褻罪判鄭男徒刑8月，緩刑2年，期間付保護管束，可上訴。

判決指出，去年5月7日晚間6點左右，小花將鄭翁交給寵物店洗澡剪毛的狗狗，送回鄭翁住處，鄭翁邀約小花上樓聊天，因鄭翁是老客戶，小花不疑有他，在玄關處與鄭男聊天，未料聊到一半，鄭翁突然抱住她，還拉下她的口罩想舌吻，小花嚇得極力閃躲，最後鄭翁只親到小花嘴角，事後小花到警局報案提告。

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檢方開庭時，鄭翁矢口否認犯行，辯稱當晚僅有跟小花在玄關聊天，但法院審理時改口認罪。小花同事證稱，她當晚回到店內時一副六神無主的模樣，跟平日完全不同，並泣訴被鄭翁猥褻；店長也說，第二天回到店裡，小花談及此事也哭個不停，加上小花出示鄭翁女兒幫父道歉的錄音檔，法官因此認定鄭翁罪行。

法官審酌鄭翁賠償小花40萬元達成和解，且已給付完畢，小花也表示願給鄭翁緩刑機會，法官認定鄭翁有悔過之心並積極彌補，因此予以緩刑宣告。

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