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    首頁　>　社會

    已婚男網路騙愛 「損害貞操權」判賠30萬

    高等法院認定陳男故意以違背善良風俗的方法損害余女貞操權，判賠30萬元定讞。（資料照）

    高等法院認定陳男故意以違背善良風俗的方法損害余女貞操權，判賠30萬元定讞。（資料照）

    2020-08-25 23:04:11

    〔記者楊國文／台北報導〕余姓女子前年透過網路婚戀交友平台認識陳姓男子，詎料，1991年即結婚的陳男騙她「未婚」，與她交往，兩人互稱「老公、老婆」，陳男還說想和她結婚、生子，余女直到去年意外看到陳男身分證配偶欄，才知道他已婚，怒告求償100萬元；高等法院認定陳男故意以違背善良風俗的方法損害余女貞操權，今判賠30萬元定讞。

    高院認為，陳男早在1991年3月4日與妻結婚，直到去年12月17日才離婚，但當他前年在網路婚戀交友平台填寫個人資料時，卻是填寫「婚史：單身（未婚）」，讓余女誤信其未婚而與他交往，進而付出真情。

    此外，陳男還在交友資訊填載「對婚姻的態度：如果找到合適的對象，就結婚」，且兩人在交往時不僅以「老公、老婆」互稱，並多次在LINE對話中說想和她結婚、生子，直到去年3月，余女發現陳男身分證配偶欄的記載有異，追問之下，陳男才坦承已婚，可見得余女是因陳男騙稱已婚才和他交往，並付出感情。

    高院指出，陳男故意以違背善良風俗的方法，損害余女貞操權之人格法益，審酌兩造身分、社會地位、資力、加害情形與余女所受的痛苦，判陳男須賠償精神慰撫金30萬元確定。

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