台中廟會陣頭7惡少 毆打國中生搶走3.5萬

惡少將蕭姓國中生（右1）帶到土地公廟毆打。（議員江和樹提供）

2024/06/01 22:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市發生7名參與廟會陣頭的少年，涉嫌毆打霸凌蕭姓國中生，強奪或強盜蕭生身上3.5萬元現金，這筆錢是蕭生的阿嬤，疼愛孫子而給的零用錢，阿嬤還向中市議員江和樹投訴，指控愛孫被霸凌。中市警局二分局文正派出所今天（1日）傳喚7名少年，但他們全都否認強盜或搶奪3.5萬元，指稱是向蕭生借錢，這部分尚待釐清，警方先依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪名，將7名少年移送台中地方法院少年法庭。

蕭生今天清晨由阿嬤陪同至文正派出所報案，阿嬤說，孫子今天（1日）凌晨1時許，在北區太平路上一間土地宮廟，被相識友人毆打，並強行取走手機與3萬5000元現金，員警很快找到7名參與廟會陣頭的少年，阿嬤則於報案後，向江和樹投訴，江和樹也質疑：台中治安是怎麼了？

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蕭生指控說，他認識上述7人，其中一位蔡姓少年向他借錢，他不願意，雙方衍生嫌隙，案發時他到中市北區找友人，卻與蔡姓少年等7人不期而遇，這群惡少打他一頓，他被打得倒地，惡少又搶手機，防止他打電話報警，卻意外發現口袋內有現金，遂搶走現金3萬5000元。

依中市議員江和樹提供的影片，蕭生身材顯得瘦弱，他被強行帶到土地公廟前，被惡少持皮帶鞭打，之後又拳打腳踢，將蕭生打得躺地，但並無強取現金與手機的畫面。

警方傳喚這7名少年，他們說詞與蕭生差異很大，蕭生指控對方強行取走手機與現金，但這群少年卻說，他們承認對蕭生對手動腳（持皮帶鞭打，或徒手拍打嬉戲），但全部否認強盜與搶奪，他們宣稱是向蕭生「借錢」，強盜或搶奪是重罪，這部分警方尚待釐清，目前暫時依傷害（打蕭生）、妨害自由（限制蕭生不得離去），以及妨害秩序罪（3人以上在公共場所施暴）移送少年法庭。

惡少將蕭姓國中生（中）圍住，蕭生顯得瘦弱。（議員江和樹提供）

蕭姓國中生被打倒在地，他指控身上現金3.5萬元被惡少奪走。（議員江和樹提供）

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