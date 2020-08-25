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    毛毛的！墜落大坑山區3樓高橋下泡水裡 他反問警「我為何在這」

    員警在橋上只見廖男機車卻不見人影。（記者許國楨翻攝）

    員警在橋上只見廖男機車卻不見人影。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-25 16:17:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市前天發現一起離奇的墜橋意外，廖姓姓市民被人發現坐在大坑山區起碼3層樓高度橋下水裡，經消防人員以吊掛方式救起時，他卻只記得騎車外出散心，接著為何騎車至此甚至墜落橋下，通通一問三不知還反問警消「我為什麼會在這裡」；因正值農曆7月，令人聞言不禁覺得毛毛的，所幸他僅右腳開放性骨折，虛驚一場。

    員警一番搜尋驚見廖男在橋下泡在混濁水中。（記者許國楨翻攝）

    員警一番搜尋驚見廖男在橋下泡在混濁水中。（記者許國楨翻攝）

    台中市第五分局東山派出所當天清晨5點多接獲民眾報案，表示一輛機車違停在光西巷的正大橋上阻礙通行，巡邏中的警員闕冠宇及黃繼緯獲報趕往處理時，發現機車雖違停橋上，安全帽掉在地上卻遍尋不著騎士，兩名警員覺得不對勁，開始在橋上目視搜尋機車騎士的蹤跡，卻怎麼找也找不到。

    消防人員趕抵以吊掛方式垂降至河底將廖男拉上來。（記者許國楨翻攝）

    消防人員趕抵以吊掛方式垂降至河底將廖男拉上來。（記者許國楨翻攝）

    此時一旁早起晨運民眾表示好像有一個人在橋下，員警一聽大驚隨即查看，果見40歲廖姓騎士坐在混濁的溪水中，原來他跌坐在橋的正下方視線死角，導致第一時間無法發現，警方確認狀況後十分擔心他體力不支，趕緊通報消防局派遣東山分隊前來救援，同時持續對談企圖讓他保持清醒。

    消防人員趕抵以吊掛方式垂降至河底將廖男拉上來。（記者許國楨翻攝）

    消防人員趕抵以吊掛方式垂降至河底將廖男拉上來。（記者許國楨翻攝）

    但廖男疑受到驚嚇始終說不出話來，員警不斷大聲對話終於有些許回應之後，確定他意識仍清楚才較鬆了一口氣，消防人員趕抵時檢視，廖男疑墜落3樓高橋下，泡在水中約3至4小時，所幸橋下為平靜水域且水深只及腰並有泥沙緩衝，減緩墜落衝擊力，除了右腳踝開放性骨折沒有其他明顯傷勢。

    消防人員趕抵以吊掛方式垂降至河底將廖男拉上來。（記者許國楨翻攝）

    消防人員趕抵以吊掛方式垂降至河底將廖男拉上來。（記者許國楨翻攝）

    經以吊掛方式垂降至河底將廖男拉上來，廖男以微弱的口氣向警消說，一早原想趁著天氣涼爽外出散心，但為何騎車至此甚至墜落橋下，通通一問三不知，還反問警消：我為何麼會在這裡，警方則研判他在神志不清楚狀態下騎車至此，下車後從河邊意外落水，導致右腳骨折受困河中。

    廖男送醫幸無大礙。（記者許國楨翻攝）

    廖男送醫幸無大礙。（記者許國楨翻攝）

    只是正值農曆7月，離奇的墜橋事件仍不免讓人覺得毛毛的；所幸經消防人員初步檢傷，進一步包紮固定傷口後送往醫院，並無大礙。

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