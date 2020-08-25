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    首頁　>　社會

    逆向慢跑田徑場被跑友罵 火爆哥怒噴三字經判罰2千

    王男在體育場繞田徑跑道慢跑時，跟大家方向不同，遭童姓跑友邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」王男不滿，回罵2次「三字經」，遭童男提告。基隆地院審結，依公然侮辱罪判處王台幣2000元罰金。（記者林嘉東攝）

    王男在體育場繞田徑跑道慢跑時，跟大家方向不同，遭童姓跑友邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」王男不滿，回罵2次「三字經」，遭童男提告。基隆地院審結，依公然侮辱罪判處王台幣2000元罰金。（記者林嘉東攝）

    2020-08-25 15:42:17

    〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子在體育場繞田徑跑道跑步時，跟大家跑步的方向不同，遭童姓跑友邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」王男不滿，回罵2次「三字經」，遭童男提告。基隆地院近日審結，依公然侮辱罪判處王台幣2000元罰金。

    本案發生在今年2月某日晚上8點30分，王男在基隆市正信路上綜合體育場跑步時，與大多數人以「逆時鐘」方向在跑道上跑步不同，而是以「順時鐘」方向在田徑場跑道上慢跑。

    判決指出，王逆向跑步時，第一度與跑道上童姓男子發生碰撞，2人第二度碰頭時，童邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」王沒有理會，第三度碰頭時，童又大喊提醒其他人注意，引發王不滿，回罵童「三字經」，因而挨告。檢方調查後，將王依公然侮辱罪嫌起訴。

    法院審酌，王在公共場所辱罵童「三字經」，雖屬不該，但本案發生在晚上，加上田徑場內僅有數盞燈具照明，視線並不好，加上王又背著童身後邊跑邊罵，足見王罵童時，並無認識童的人在場，童被罵的名譽損害應屬輕微。

    此外，王事後多次向童道歉，並獲得童原諒，依公然侮辱罪判王罰金2千元，緩刑2年。

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