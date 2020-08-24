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    首頁　>　社會

    孫安佐在美製槍未遂 今被士檢起訴

    孫鵬、狄鶯的18歲獨子孫安佐，今被依製造手槍未遂罪將起訴。（資料照）

    孫鵬、狄鶯的18歲獨子孫安佐，今被依製造手槍未遂罪將起訴。（資料照）

    2020-08-24 14:49:57

    〔記者溫于德／台北報導〕孫鵬、狄鶯的18歲獨子孫安佐，2018年3月底在美涉恐攻威脅，經服刑238日遣返後返台，且終生不得入境美國。他入台後隨即被依「槍砲彈藥刀械管制條例」帶往士林地檢署。案經檢察官近2年時間偵查，今依刑度7年以上的製造手槍未遂罪將孫公訴。

    起訴指出，2018年1月，剛滿18歲的孫安佐在美國網購9mm口徑格洛克手槍滑套、覆進簧、槍管，以及其他廠牌的手槍零件，同年3月26日，因同學檢舉孫將於5月1日在美國學校內開槍，美國警方遂前往孫位於美國寄宿家庭內逮捕孫，並查獲手槍零件以及1607發子彈。

    孫安佐後來被賓州檢察官依恐怖威脅罪、持有犯罪工具等罪嫌起訴，經認罪協商，賓州德拉瓦郡中級法院依恐怖威脅、非移民簽證之外國人非法持有彈藥等罪，對孫判刑，孫服刑238日後遣返回台。

    孫安佐向士檢供稱，事實上他知道依購買的零件無法成功組裝槍枝，還需要其他特殊零件，他同時不知情美國警方如何成功組裝槍枝，加上他只是單純持有零件，否認犯罪。

    檢察官偵查期間透過台美司法互助協定，向美方調取搜索票、扣押財產清單等，認定孫安佐在美犯下最輕本刑3年以上的有期徒刑之罪，而美方已就恐怖威脅罪、非法持有彈藥罪，判孫有罪，但非法製造槍枝部分，仍未經外國法院裁判，因此，我國具有審判權。

    此外，孫安佐是持學生簽證赴美，不允許購買槍枝卻購買槍枝零件，目的也是為了組成一把手槍，屬製造行為，但因未扣得完整手槍，故依製造手槍未遂罪將孫起訴。

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