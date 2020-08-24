大同炒股案 北院批鄭文逸等4人：破壞證券市場交易機制

台北地院金融庭庭長江俊彥指出，合議庭認為，鄭文逸等4人操縱大同股價，破壞市場機制。（記者溫于德攝）

2020-08-24 11:52:35

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理上市公司大同（2371）炒股案，認定不法所得達31億餘元，今依證交法中高買低賣證券罪，重判台商鄭文逸，同案被告張湘羚、股市炒手鄒興華、金主林振興也鈞遭判刑。北院隨後公布判決理由指出，合議庭認為，鄭等4人操縱大同股價，破壞證券市場交易機制，造成大同股價悖離市場機制。

北院上午10時30分由金融庭庭長江俊彥舉行記者會指出，合議庭主要認定鄭文逸等4人於2017年大同董事會改選時，因鄭有意爭取大同董監事以藉此介入經營大同，同時預料屆時將有公司經營權之爭，將有大量購入股票的需求，故鄭與張湘羚、鄒興華、林振華等人，趁機炒作大同股價藉此牟利，。

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但合議庭認為，中國房地產開發商、上海龍峰企業集團負責人任國龍雖有境外證券帳戶，但沒有無證據證明任曾提供上百億資金供鄭文逸等人炒股，故本案尚無法認定有中資介入。

合議庭審結，依「證交法」中高買低賣證券罪分別對4人判刑。鄭文逸13年6月，不法所得12億5717萬5304元，扣除應發還被害人款項後，其餘沒收或追徵其價額；張湘羚3年8月；鄒興華4年6月，不法所得2568萬3450元，扣除應發還被害人款項後，其餘沒收或追徵其價額；林振興9年10月，不法所得3億897萬1320元，扣除應發還被害人款項後，其餘沒收或追徵其價額。

至於股市掮客張莒華部分，合議庭指出，張雖買賣大同股票，但要依何種價格、數量下單買賣大同股票，仍由鄭文逸決定，且無證據證明張事先得知鄭等4人曾事先謀議，故諭知無罪。

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