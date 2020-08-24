為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大同炒股案 北院批鄭文逸等4人：破壞證券市場交易機制

    台北地院金融庭庭長江俊彥指出，合議庭認為，鄭文逸等4人操縱大同股價，破壞市場機制。（記者溫于德攝）

    台北地院金融庭庭長江俊彥指出，合議庭認為，鄭文逸等4人操縱大同股價，破壞市場機制。（記者溫于德攝）

    2020-08-24 11:52:35

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理上市公司大同（2371）炒股案，認定不法所得達31億餘元，今依證交法中高買低賣證券罪，重判台商鄭文逸，同案被告張湘羚、股市炒手鄒興華、金主林振興也鈞遭判刑。北院隨後公布判決理由指出，合議庭認為，鄭等4人操縱大同股價，破壞證券市場交易機制，造成大同股價悖離市場機制。

    北院上午10時30分由金融庭庭長江俊彥舉行記者會指出，合議庭主要認定鄭文逸等4人於2017年大同董事會改選時，因鄭有意爭取大同董監事以藉此介入經營大同，同時預料屆時將有公司經營權之爭，將有大量購入股票的需求，故鄭與張湘羚、鄒興華、林振華等人，趁機炒作大同股價藉此牟利，。

    但合議庭認為，中國房地產開發商、上海龍峰企業集團負責人任國龍雖有境外證券帳戶，但沒有無證據證明任曾提供上百億資金供鄭文逸等人炒股，故本案尚無法認定有中資介入。

    合議庭審結，依「證交法」中高買低賣證券罪分別對4人判刑。鄭文逸13年6月，不法所得12億5717萬5304元，扣除應發還被害人款項後，其餘沒收或追徵其價額；張湘羚3年8月；鄒興華4年6月，不法所得2568萬3450元，扣除應發還被害人款項後，其餘沒收或追徵其價額；林振興9年10月，不法所得3億897萬1320元，扣除應發還被害人款項後，其餘沒收或追徵其價額。

    至於股市掮客張莒華部分，合議庭指出，張雖買賣大同股票，但要依何種價格、數量下單買賣大同股票，仍由鄭文逸決定，且無證據證明張事先得知鄭等4人曾事先謀議，故諭知無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    炒大同股票狂撈11億元 台商鄭文逸遭重判13年半
    2020-08-24 09:43

    炒大同股票狂撈11億元 台商鄭文逸遭重判13年半
    大同炒股案 法院裁定載明鄭文逸四度欲搭機離境
    2018-10-02 06:00

    大同炒股案 法院裁定載明鄭文逸四度欲搭機離境
    「New New Bank 」存款利率上看2% ！

    「New New Bank 」存款利率上看2% ！
    6天4度赴機場 企圖闖關出境 大同炒股主嫌鄭文逸被3限
    2018-10-01 06:00

    6天4度赴機場 企圖闖關出境 大同炒股主嫌鄭文逸被3限
    大同炒股案主嫌企圖出境 被移民署官員攔下
    2018-09-06 23:16

    大同炒股案主嫌企圖出境 被移民署官員攔下
    社會今日熱門
    2020-08-23 18:30

    前鎮渡輪站飄無名女屍首飾都還在 警公布特徵協尋家屬

    2020-08-23 19:08

    妻在外養多名小王成孕還編謊休夫 法官駁回！

    2020-08-23 19:17

    全裸躺富商床上 董娘抓姦活逮百萬凌志小三

    2020-08-23 19:33

    跳電！基隆最大百貨8月重開幕 2男子受困電梯半個多小時

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播