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    炒大同股票狂撈11億元 台商鄭文逸遭重判13年半

    台商鄭文逸即其秘書、股市炒手等多人遭認定炒作大同公司股票，今遭判刑。（資料照）

    台商鄭文逸即其秘書、股市炒手等多人遭認定炒作大同公司股票，今遭判刑。（資料照）

    2020-08-24 09:43:14

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦上市公司大同（2371）炒股案，認定台商鄭文逸及其秘書張湘羚涉嫌夥同股市炒手鄒興華，引進中資後炒股，不法獲利逾11億1400萬元，2018年依違反證券交易法操縱股價罪起訴鄭、張、鄒3人。案經台北地院密集審理，今判鄭有期徒13年6月、張3年8月、鄒4年6月。

    至於今年遭追加起訴的金主林振興，遭判9年10月，股市掮客張莒華則無罪。所有被告均可上訴。

    起訴指出，鄭文逸2016年中認為大同擁有千億餘元的土地資產，股價淨值比遭嚴重低估，且大同董事會將於2017年5月11日改選，萌生介入大同經營權且趁勢炒股獲利的計畫，卻因資金不足，因而央請中國房地產開發商、上海龍峰企業集團負責人任國龍提供資金奧援。

    鄭文逸自2016年9月起，自備5億元，另向任國龍以境外轉帳匯款等方式，取得港幣2億元（約新台幣8億元）；另鄭又提供數千萬元資金給鄒興華，連同鄒的自有資金、鄭向永豐金證券申請所獲取的5.75億元融資額度，並指示秘書等人向多名股市金主墊款約13億元，總計逾32億元鈞投入炒作大同股票。

    檢方查出，鄭文逸等人利用56個證券帳戶，以連續高價買進及相對成交方式，拉抬大同股價，致大同股票自2016年9月起由每股5.48元攀升至同年12月底的9.54元，之後鄭再聯繫任國龍以香港證券帳戶進場買進大同股票，拉抬第二波漲幅，至2017年2月10日，盤中每股一度達20.65元。

    大同董事會改選前股票停止過戶日為2017年3月13日，鄭文逸等人雖對外佯稱將爭取經營權，卻不繼續持股及辦理登記參加股東會以選舉董監事，竟於停止過戶日前，趁股價高點將股票大舉賣出，已實現獲利達11億1400萬元。北檢認定鄭、張、鄒涉犯證交法，將3人起訴。

    而金主任國龍雖經檢方多次寄傳票至中國上海及香港，但始終未來台應訊，今年6月5日已被依違反證券交易法之操縱股價罪，發布通緝。

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