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    傳訊人夫引《還珠格格 》深情對白 姦情露餡小三判賠

    法官發現小三何女傳給林男的手機簡訊裡有引用戲劇《還珠格格》主角紫薇與爾康（見圖）海誓山盟的對白「山無陵天地合才敢與君絕」，這句話是深情男女的誓言，可見兩人交往已進入情人階段。（資料照，翻攝自網路）

    法官發現小三何女傳給林男的手機簡訊裡有引用戲劇《還珠格格》主角紫薇與爾康（見圖）海誓山盟的對白「山無陵天地合才敢與君絕」，這句話是深情男女的誓言，可見兩人交往已進入情人階段。（資料照，翻攝自網路）

    2020-08-23 23:34:04

    〔記者王俊忠／台南報導〕人妻小雨察覺林姓丈夫從2018年底後常藉故晚歸、甚至徹夜未歸，直到2019年5月間，她在丈夫臉書發現何姓女子把其夫標註在臉書、還寫林男家中私密內容。雖然林男坦承與何女有婚外情，但何女否認。台南高分院法官從雙方通話錄音發現有親暱對話、投宿飯店分別有林男訂房、何女刷卡付帳情事，認定兩人有婚外情性行為，判何女須賠30萬元給林妻確定。

    小雨（化名）痛訴，她追問林姓丈夫，丈夫承認與何女從2018、2019年起開始同遊國內外各大知名景點與各大旅社、賓館，何女在臉書秀出與林男的恩愛照片、何還以「林太太」自居，兩人姦情被她發現後，何女竟不以為意，還用簡訊、電話騷擾她，導致她患有重度憂鬱症與恐慌症，後來跟丈夫離婚，為此要向何女求償100萬元慰撫金。

    何女否認以林太太自居、也未以簡訊、電話騷擾林妻，她與人拍照常有貼近的動作，不能因她與林男有臉部貼近的照片，就說他們有姦情，反倒是林男曾向她借160萬元後就避不見面，才知道受騙。林男則坦言，2018年底到2019年5月曾在北部新店、板橋等飯店、何女住處等多地發生性關係，約有10次以上，是因為外遇導致離婚。

    二審合議庭法官調取有關飯店住房資料，發現有林男訂房、簽住宿登記卡；何女刷卡簽名付帳的情事。林男與何女兩人通話錄音，有何女對林男說「老公我超愛你的！…要辦那手續了，她為什麼還要去住你那邊？都要離婚呀，為何要一整天載著她？…山無陵天地合才敢與君絕，我保證再不會打擾你們，就此結束，…我真的好想你」等對話，這些內容已逾男女正常社交往來的程度。

    法官還發現何女傳給林男的手機簡訊裡有引用戲劇《還珠格格》主角紫薇與爾康海誓山盟的對白「山無陵天地合才敢與君絕」，這句話是深情男女的誓言，可見兩人交往已進入情人階段，且有同住飯店發生性關係情事；林男與妻子離婚也與林、何兩人的婚外情有關，何女確已破壞林妻的配偶權，考量雙方資力、社會地位等條件，判何女應賠償林妻確定。

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