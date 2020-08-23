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    全裸躺富商床上 董娘抓姦活逮百萬凌志小三

    全裸躺富商床上，董娘抓姦活逮百萬凌志小三！（情境照）

    全裸躺富商床上，董娘抓姦活逮百萬凌志小三！（情境照）

    2020-08-23 19:17:45

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣一名富商帶小三回家，被妻兒趕回家抓姦，當場發現小三全裸躺在主臥室床上，人妻憤而對2人求償百萬，富商竟掰稱是不認識的傳播妹，然而妻兒發現小三開的竟是百萬凌志轎車，新竹地院法官查出車主就是小三，認定二人確有越軌情事，判二人需連帶賠償50萬元給人妻。

    結婚25年的張女指控，先生陳男與小三林女多次同時出入公共場合，去年12月25日晚間甚至趁她不在家時，帶林女回到新竹縣住處。她和兒子開門入內錄影，發現林女全身赤裸趴躺在主臥室床上，先生僅穿內褲，2人顯逾越一般男女正常社交往來，已破壞夫妻間婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，2人共同侵害她的配偶權，造成她精神上痛苦，因此訴請2人連帶賠償100萬元。

    陳男辯稱，不認識當天被發現睡在他床上的女子，是朋友介紹傳播妹到家裡陪聊天，當天在外喝太多酒，一躺下就睡著，怎知該女子會脫光衣褲，他聲稱和該女子絕無發生任何逾越之事。

    林女則辯稱照片上沒有人的臉，是子虛烏有的指控。當天她在家，車是借給朋友，不是她開的。她沒去陳家也沒脫光衣褲。

    陳男兒子作證說，當天晚上接近12點接到母親電話，與母親一起進入母親主臥室，發現爸爸與林女赤裸在床上，他開始拿起手機錄影，他跟林女與父親僵持拉扯10分鐘，事後讓林女離開。

    而林女開的是白色凌志，車號與林女長相他都記得一清二楚。陳男兒子說，母親告訴他林女的百萬凌志轎車與他父親脫不了關係，懷疑是父親買給小三開的。

    法官調查，經商的陳男經濟狀況優渥，且那輛白色凌志的車子就是登記在林女名下，加上林女全身赤裸，若僅是與陳男聊天，應無赤裸必要，若非已有相當親密關係，林女自無可能與陳男在同一房間床上，可見2人顯已逾越一般已婚男子與女子正常社交程度。判2人應連帶賠償人妻50萬元。

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