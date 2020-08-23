灌病妻強酸 男疑不捨妻受病痛折磨

范男疑不捨妻子受病痛折磨，先強灌妻子強酸，再自飲強酸，范男送醫後，傷重不治。（記者丁偉杰翻攝）

2020-08-23 11:24:29

［記者丁偉杰／嘉義報導］嘉義市71歲范姓男子疑因想與住在長期照護中心的妻子同歸於盡，先強灌妻子強酸，再自飲強酸，范男傷重不治，范妻獲救；事發後，范姓夫妻的長子傷心說，父母親感情好，母親住在長照中心1年多來，父親每天都去探望，不捨直呼「怎會這樣！」

范男未留下任何遺書，其原因與動機仍待警方進一步釐清；因其妻中風、失智，插管鼻胃管，無法言語、行動不便，范男每次到長照中心探望時，工作人員見范男總流露不捨妻子受病痛折磨神情，令人傷感。

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據了解，范姓夫妻育有3子，夫妻原與長子同住，范妻1年多前中風後，由丈夫自行在家照料，後來身體狀況不好，入住長照中心；范男與妻子感情好，妻子入住期間，他幾乎每天都到長照中心探望陪伴，長期以來也沒有異樣。

范男昨晚出門去看妻子，熟料卻灌妻子強酸後，再自飲，意圖同歸於盡，家屬獲悉後，不捨直呼：「怎會這樣！」今早傳來范男死訊，更令家屬哀痛逾恆。

范家經濟狀況還好，范妻入住長照中心每月費用，政府補助近1萬5千元，其餘自費約1萬元，由3子平均分攤。

嘉義市政府社會處長林家緯說，事發前，范男沒異狀，本案初步排除長照中心有疏失，已由社工協助其他住民的情緒安撫及相關事宜。

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