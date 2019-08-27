長照悲歌！推失智妻入水圳 癌夫再跳水溺斃

2019-08-27

〔記者周敏鴻、陳恩惠／桃園報導〕桃園市77歲彭姓老翁的76歲葉姓妻子失智，加上自己又罹癌，昨凌晨3點多，將坐著輪椅的妻子推落桃園大圳後，自己也跳下，彭翁的兒子看見父母三更半夜外出，驚覺有異，跟在後方，看見母親被父親推落水圳，趕緊救她上岸，卻不見父親蹤影，消防人員獲報於清晨發現彭翁，救起送醫不治；彭子雖有提防，卻無法阻止憾事發生，難過不已。

子尾隨 來不及阻止

彭翁與妻子及兒孫同住，彭妻2年多前失智，加上行動不便，多由彭翁照顧。彭翁的兒子向警方表示，父親近日因診斷罹患口腔癌情緒低落，常鬱鬱寡歡。

他擔心父親，每天都提高警覺，昨凌晨2點多發現父親用輪椅推著母親外出，就騎機車遠遠跟在後方，目睹父親將母親推落水圳，他當下衝上前救母親，沒注意到父親往哪邊離去。

桃園市消防局獲報文中路、文新路附近的桃園大圳支線有人落水，消防隊員趕抵後，與彭姓老翁的兒子共同救起彭妻，她雖頭部受撞擊有撕裂傷，還好無生命危險。

消防隊員另沿著水路往下游搜索，昨清晨7點多於彭妻落水處約3公里外，發現彭翁在水圳涵洞附近浮沉，救起時已無生命跡象，送醫不治。

鄰居透露，彭家老夫婦感情很好，彭妻未失智前，夫妻倆常與鄰居聊天。日前彭翁突然透露「不捨妻子生病受苦」。

警方調查，彭翁的兒子雖早有提防，卻無力阻止悲劇，家人悲慟逾恆。

桃市府：喘息服務可減壓

桃園市政府社會局表示，彭姓夫婦未曾申請過「喘息服務」等相關服務，呼籲若家中有此需求，可以撥打：1966長照專線申請相關服務，或尋求紓壓活動、支持團體、心理協談等協助，以減輕長期照護的壓力。

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