男假冒女網友誘騙上百「小鮮肉」裸聊 側錄自慰畫面上網兜售

男假冒女網友誘騙「小鮮肉」男網友裸聊，側錄自慰畫面上傳販售，桃園地檢署起訴紀姓男子『（記者鄭淑婷攝）

2020-06-24 16:33:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］30歲紀姓男子涉嫌在交友、通訊軟體假冒為女性網友，誘騙上百名男網友視訊裸聊，再偷偷側錄上傳影音平台販賣，估計從去年4月間至同年10月17日止，至少有上百男子受害，桃園地檢署檢察偵查終結，今天將紀男提起公訴。

檢方指出，紀男從去年4月間起至同年10月17日，在交友軟體Tinder、通訊軟體Line或社群軟體Instagram上，涉嫌假冒為女性網友，物色年紀約18至22歲的男網友，並以訊息及變聲軟體通話聊天、交往，待時機成熟便提出視訊裸體聊天的要求。

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為了取信對方，還播放預先下載的不詳女性視訊裸聊畫面，導致男網友誤信而將自己的衣褲脫去，不但在視訊過程裸露身體隱私部位，還進行自慰等非公開活動，殊不知所有行為都被紀男側錄下來，除了與其他網友交流相關影片，還上傳至社交平臺Onlyfans上的個人創作頁面，供不特定網友利用該平台付費機制訂閱觀看，或直接透過平台訊息功能，聯絡紀男購買猥褻影片。

桃園地檢署去年6月接獲民眾匿名檢舉，隨即指派婦幼專組檢察官葉詠嫻指揮桃園市警察局科技犯罪偵查隊偵辦，經調閱相關資料交叉比對，鎖定住在南投縣的紀男涉有重嫌，並於去年10月17日前往其住處搜索，當場扣得3個儲存有大量側錄猥褻檔案的隨身碟、電腦主機及銀行存摺等證物，清查檔案內容後估計被害男子至少上百人，犯罪所得約50萬元。

檢方偵查終結今從重依製造、販賣、散布竊錄之他人非公開活動與身體隱私部位影像罪嫌起訴紀男，不法所得約50萬元，建請法院依法宣告沒收。

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