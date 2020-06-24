基隆紅燈區辣人妻站壁拉客 被警逮稱「為了養家」

基隆市警一分局南榮路派出所昨晚在基隆市著名紅燈區鐵路街查獲2名七年級人妻賣淫。（記者林嘉東翻攝）

2020-06-24 15:03:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕受中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，基隆市鐵路街生意一落千丈，有業者打出年輕「人妻」刺激消費，生意逐漸回籠；警方昨晚前往查緝，一舉逮獲2名七年級「人妻」，人妻落網後無奈指出：「為了養家啊！」

基隆市仁愛區龍安街是著名紅燈區，因緊鄰鐵道，鐵路街名聲不脛而走；近來受中國武漢肺炎影響，生意一落千丈，業者為了刺激消費，近來打出年輕人妻上陣，吸引不少尋芳客前來嘗鮮，生意逐漸回籠。

請繼續往下閱讀...

轄區南榮路派出所長譚龍翔掌握轄區治安現況，回報分局長婁子才後決定挑業者生意最好的時間前往查緝，昨晚8點多找來警專剛畢業、分發至派出所的菜鳥警察喬裝嫖客，果然收到意外效果。

許姓女三七仔見菜鳥警察前來，上前拉客，菜鳥警察入內後，趁賣淫小姐更衣後，出示身分，當場查獲2名七年級人妻；其中一名人妻打扮入時，身材前凸後翹，頭髮還染成藍色。

據悉，該名人妻無奈告訴警方，瞞著先生來接客，為了多賺點錢分擔家計，「我是為了養家啊！」

許女則透露，她因受中國武漢肺炎疫情影響找不到工作，才來拉客，每拉一名客人就可抽取200元佣金。

警訊後，將許姓女三七仔依妨害風化罪嫌送辦，2名賣淫女子則依違反社會秩序維護法裁罰1500元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法