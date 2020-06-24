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首頁　>　社會

男子販毒還改槍防止黑吃黑 被警方起出4把槍枝送辦

八德警分局將王姓男子（右2）等人送辦。（記者周敏鴻翻攝）

八德警分局將王姓男子（右2）等人送辦。（記者周敏鴻翻攝）

2020-06-24 12:24:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局12日到23日執行今年第二度「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共查獲17把各式槍枝、依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦14人，其中八德警分局查獲王姓男子等3人涉嫌販毒，還改造手槍保護販毒利益，共起出4把槍枝、47.2公克安非他命。

警方說，因應「槍砲彈藥刀械管制條例」修法通過，將容易改造為非制式槍枝的「操作槍」全面納管，警政署規劃全國同步檢肅非法槍械專案行動，以「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「緝逃專案列管危險逃犯」為主軸，加強臨檢、路檢取締。

12日到23日的專案行動，桃園警方共起獲17把各式槍枝，破獲2處槍械改造工廠，將14人依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，其中八德警分局16日傍晚在新北市新莊區查獲王姓男子等3人，起出改造手槍2把、仿左輪手槍1把、空氣槍1把、槍枝改造機具一批、安非他命47.2公克、販毒所得24萬6000元等。

警方說，王男涉嫌販毒，為了防止被其他毒販黑吃黑，就上網學習改造槍械的技術，然後自行改造槍械，外出時都會帶槍防身，檢警接獲檢舉，長期監控蒐證後收網，將持續追查王男的毒品與改造槍械工具的來源，以及他販毒的對象，並清查是否有改造槍械流入黑市。

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八德警分局起出王姓男子等人持有的槍械與毒品。（記者周敏鴻翻攝）

八德警分局起出王姓男子等人持有的槍械與毒品。（記者周敏鴻翻攝）

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