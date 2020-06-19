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首頁　>　政治

意圖營利而買毒竟觸「販毒既遂」 大法官宣告違憲

司法院秘書長林輝煌宣讀第792號解釋文。（記者吳政峰攝）

司法院秘書長林輝煌宣讀第792號解釋文。（記者吳政峰攝）

2020-06-19 17:32:47

〔記者吳政峰／台北報導〕最高法院過去兩個判例指出，只要是意圖營利而買入毒品，即使還沒賣出，仍屬「販毒既遂」，有7名因此被判8年到無期徒刑的被告，認為兩判例違反「罪刑法定」原則，聲請釋憲，大法官19日做出第792號解釋，宣告違憲，即日起，這7人可請檢察總長提起非常上訴救濟。

最高法院25年非字第123號刑事判例及67年台上字第2500號刑事判例指出，所謂的販毒既遂，除了賣出毒品以外，連「以營利為目的購入毒品」亦算，因此實務上，在購入毒品後、販賣毒品前，只要被警方逮到，法院就會依以上這兩個判例的見解，重判被告販毒既遂。

分有7名因為販賣安非他命、海洛因、K他命等毒品的被告，因此各被判8年到無期徒刑不等的重刑，入監服刑中，他們自認明明還沒販毒，卻被依販毒既遂，不符合罪刑法定主義，聲請釋憲。

大法官指出，兩判例的見解與「毒品危害防制條例」所定的「販賣毒品既遂罪」定義不同，該法只限於「銷售賣出」毒品的行為才能成罪，還沒賣出不應屬於「既遂」，可見兩判例有違憲法的罪刑法定原則，牴觸憲法保障的人民人身自由、生命權及財產權意旨，故宣告違憲。

7名被告即日起可據此請檢察總長提起非常上訴，值得注意的是，即使「既遂」變為「未遂」，法庭只規定「得減刑」，並非「應減刑」，這7人是否可獲得減刑，目前難以判斷。

另外，這兩個判例因為爭議很大，早在2012年的刑庭庭長會議就決議廢止，而去年法院組織法修正後，連判例制度也一併廢除，故本次釋憲結果只影響聲請釋憲的7名被告，不影響其他判決。

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