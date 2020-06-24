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「恐攻級酒駕」致1死2傷 逆轉依殺人罪判Uber司機12年6月

高等法院今大逆轉，改依殺人、殺人未遂、肇逃、不能安全駕駛罪，重判Uber司機郭俊邑12年6月。（資料照）

高等法院今大逆轉，改依殺人、殺人未遂、肇逃、不能安全駕駛罪，重判Uber司機郭俊邑12年6月。（資料照）

2020-06-24 10:41:00

〔記者楊國文／台北報導〕「恐攻級酒駕」被依殺人罪重判！24歲Uber司機郭俊邑，前年中秋節連假與友人到台北市景美KTV唱歌後，在台北市街頭酒駕以106公里時速狂飆，從羅斯福路六段飆至基隆路三段只花2分多鐘，卻因車速過快，連續追撞3輛機車，造成騎士1死2傷，檢方依殺人罪起訴郭，雖一審僅依不能安全駕駛致死罪，判郭8年徒刑，高等法院今大逆轉，改依殺人、殺人未遂、肇逃、不能安全駕駛罪，重判郭12年6月，刑度之高相當罕見；可上訴。

郭俊邑今未聆判，被郭撞飛不治的陳姓女騎士家屬聆判後，傷心落淚，表示收到判決再決定是否上訴；據悉，郭尚未和家屬和解賠償。

北檢起訴指控，郭男在KTV喝完酒後，於2018年9月23日清晨5點31分，酒精濃度高達1.29，已無法精準駕車，仍酒駕上路，從KTV附近沿著北市羅斯福路不顧燈號以約106公里時速狂飆，期間多次打滑、連闖5個紅燈，在基隆路先撞上一輛機車，4秒後再撞另一輛機車，2名騎士被噴飛，接著再撞第3輛機車，之後汽車撞擊騎樓、房子，順時鐘旋轉後才停下來，共造成1死2傷。

郭男應訊坦承當天打算從羅斯福路、基隆路、辛亥路上國道聯絡道回深坑，因為有酒意，「沒感覺到車速有這麼快，我很後悔」，而當時是因路上沒什麼人，他才會闖紅燈；撞到第一輛機車時，他想踩煞車但已來不及，就接二連三追撞，他已忘記當下有沒有再踩剎車，因為酒駕而「有點恍神」。

死者的委任律師表示，郭男高速酒駕且肇逃，導致最終釀成1死2傷，簡直是「恐攻級酒駕」，與「鄭捷殺人」、「砂石車倒退輾斃人」沒兩樣！應該重判。

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