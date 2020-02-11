「恐攻級酒駕」連撞釀1死2傷 郭俊邑判刑8年

郭俊邑酒駕衝撞店面、騎士，1死2傷。（資料照）

2020-02-11 10:23:48

〔記者張文川／台北報導〕24歲Uber司機郭俊邑，前年中秋節連假與友人到KTV唱歌後，在台北市街頭酒駕狂飆，從羅斯 福路二段飆至基隆路三段只花3分多鐘，卻因車速過快，最終在基隆路連續追撞3輛機車，造成騎士1死2傷，台北地檢署依殺人罪起訴郭；但台北地院今認為檢方舉證無法證明郭有不確定殺人故意，改依不能安全駕駛致死罪，判郭8年有期徒刑。可上訴。

北檢起訴指控，郭男在KTV喝完酒後，於2018年9月23日清晨5點31分，酒精濃度高達1.29，已無法精準駕車，仍酒駕上路，從KTV附近沿著羅斯福路不顧燈號高速行駛，時速近100公里，期間多次打滑、連闖5個紅燈，在基隆路先撞上一輛機車，4秒後再撞另一輛機車，2名騎士被噴飛，接著再撞第3輛機車，之後汽車撞擊騎樓、房子，順時鐘旋轉後才停下來，造成1死2傷。

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郭男坦承當天打算從羅斯福路、基隆路、辛亥路上國道聯絡道回深坑，因為有酒意，「沒感覺到車速有這麼快，我很後悔」，而當時是因路上沒什麼人，他才會闖紅燈；撞到第一輛機車時，他想踩煞車但已來不及，就接二連三追撞，他已忘記當下有沒有再踩剎車，因為酒駕而「有點恍神」。

法官追問，郭先說是因為前面沒車才闖紅燈，卻在看到前面有機車和人，為何還要闖紅燈？郭男這才坦承，當時他已無法準確判斷前方狀況。之後開庭時，郭又改口推稱失憶，說「吃完東西後的下一段記憶，就是在警車上了」

上月辯論庭時，死者的委任律師表示，郭男先後有4次機會可避免憾事發生，一是拒絕付1000元請「代駕」，二是避開巡邏警察，三是擦撞分隔島時仍不停車，四是撞倒第一輛機車後竟肇事逃逸，郭男在這4個時機點都未醒悟，導致最終釀成1死2傷，簡直是「恐攻級酒駕」，與「鄭捷殺人」、「砂石車倒退輾斃人」沒兩樣！

死者女騎士的妹妹更是當庭痛哭，抱著死者照片訴說姊姊的好，「從小她像小媽媽一樣照顧著我們」，急救時姊姊曾經3度恢復心跳，「她想活下去」，但因傷勢過重而事與願違；她強調「我們全家人一輩子都無法原諒你！」並當庭下跪求法官重判，「因為真的很痛、很痛」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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