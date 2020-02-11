為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「恐攻級酒駕」連撞釀1死2傷 郭俊邑判刑8年

郭俊邑酒駕衝撞店面、騎士，1死2傷。（資料照）

郭俊邑酒駕衝撞店面、騎士，1死2傷。（資料照）

2020-02-11 10:23:48

〔記者張文川／台北報導〕24歲Uber司機郭俊邑，前年中秋節連假與友人到KTV唱歌後，在台北市街頭酒駕狂飆，從羅斯 福路二段飆至基隆路三段只花3分多鐘，卻因車速過快，最終在基隆路連續追撞3輛機車，造成騎士1死2傷，台北地檢署依殺人罪起訴郭；但台北地院今認為檢方舉證無法證明郭有不確定殺人故意，改依不能安全駕駛致死罪，判郭8年有期徒刑。可上訴。

北檢起訴指控，郭男在KTV喝完酒後，於2018年9月23日清晨5點31分，酒精濃度高達1.29，已無法精準駕車，仍酒駕上路，從KTV附近沿著羅斯福路不顧燈號高速行駛，時速近100公里，期間多次打滑、連闖5個紅燈，在基隆路先撞上一輛機車，4秒後再撞另一輛機車，2名騎士被噴飛，接著再撞第3輛機車，之後汽車撞擊騎樓、房子，順時鐘旋轉後才停下來，造成1死2傷。

郭男坦承當天打算從羅斯福路、基隆路、辛亥路上國道聯絡道回深坑，因為有酒意，「沒感覺到車速有這麼快，我很後悔」，而當時是因路上沒什麼人，他才會闖紅燈；撞到第一輛機車時，他想踩煞車但已來不及，就接二連三追撞，他已忘記當下有沒有再踩剎車，因為酒駕而「有點恍神」。

法官追問，郭先說是因為前面沒車才闖紅燈，卻在看到前面有機車和人，為何還要闖紅燈？郭男這才坦承，當時他已無法準確判斷前方狀況。之後開庭時，郭又改口推稱失憶，說「吃完東西後的下一段記憶，就是在警車上了」

上月辯論庭時，死者的委任律師表示，郭男先後有4次機會可避免憾事發生，一是拒絕付1000元請「代駕」，二是避開巡邏警察，三是擦撞分隔島時仍不停車，四是撞倒第一輛機車後竟肇事逃逸，郭男在這4個時機點都未醒悟，導致最終釀成1死2傷，簡直是「恐攻級酒駕」，與「鄭捷殺人」、「砂石車倒退輾斃人」沒兩樣！

死者女騎士的妹妹更是當庭痛哭，抱著死者照片訴說姊姊的好，「從小她像小媽媽一樣照顧著我們」，急救時姊姊曾經3度恢復心跳，「她想活下去」，但因傷勢過重而事與願違；她強調「我們全家人一輩子都無法原諒你！」並當庭下跪求法官重判，「因為真的很痛、很痛」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令
2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令
離譜高雄警 酒駕拒測、拒簽還落跑
2020-02-09 05:30

離譜高雄警 酒駕拒測、拒簽還落跑
新春理財術 存款消費樂享2%

新春理財術 存款消費樂享2%
用腳滑機車躲酒測 「不值得讚許」但判不罰錢
2020-02-06 19:41

用腳滑機車躲酒測 「不值得讚許」但判不罰錢
騎士酒駕自撞墜1.5米深溝 右腿骨穿出、左腿變形
2020-02-06 18:42

騎士酒駕自撞墜1.5米深溝 右腿骨穿出、左腿變形
信義房屋不動產營業員專班深耕校園

信義房屋不動產營業員專班深耕校園
雪梨酒駕司機撞上一群幼童 造成4死3傷悲劇
2020-02-02 16:50

雪梨酒駕司機撞上一群幼童 造成4死3傷悲劇
又是酒駕！婦人自撞西濱分隔島 自小客車撞成廢鐵
2020-02-02 10:07

又是酒駕！婦人自撞西濱分隔島 自小客車撞成廢鐵
社會今日熱門
2020-02-10 15:10

花蓮知名「佳興冰果室」起火濃煙竄天 5傷送醫

2020-02-10 20:00

武漢肺炎》Line洩漏患者個資 離譜內湖警副所長遭記過法辦 影片

2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令

2020-02-11 00:05

獨家》三發地產疑傳宮鬥事件 董事長自曝被以精神病關押10天

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播