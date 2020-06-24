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通姦除罪化後 台東產生「第一對」婚外情受益者

台東陳男與沈女犯通姦罪，原被台東地院判刑3月，但因通姦除罪化，他們成了首對受益者。（情境照）

台東陳男與沈女犯通姦罪，原被台東地院判刑3月，但因通姦除罪化，他們成了首對受益者。（情境照）

2020-06-24 08:43:55

［記者黃明堂／台東報導］台東陳姓男子外遇與沈姓女子發生婚外性行為，陳男妻子控告兩人妨害家庭，一審原都判刑3個月，不服提起上訴，剛好遇到5月29日大法官宣告通姦除罪化，花蓮高分院已撤銷原判，改判免訴，他們成了通姦除罪化後台東第一對「受益者」。

陳男與沈女的姦情發生在105年間，已離婚的沈女向銀行辦貸款，有配偶的陳男擔任其貸款的保證人，在對保時，沈女已知陳男是有配偶之人，但10月4日凌晨在陳男的住處發生性行為。

陳男將這段翻雲覆雨的過程，以手機自拍，結果手機放在住處時，被妻子發現這段性交行為，對2人提告妨害家庭，並由台東地檢署起訴。

台東地院審理時，勘驗拍攝影片，清楚看到沈女容貌，確認身分，但男方則未露臉，從拍攝角度研判，影片是與沈女性交的男女所拍攝，地點則確認是陳男住處。

不過，陳男承認影片處所是他家，但否認自己是男主角，辯稱當天看到沈女喝酒醉，趴在機車上，好意帶她回家休息，後來應是朋友到他家跟沈女性交。沈女也辯稱她性交對象非陳男，並說「我交很多男朋友，不記得是誰了」！

沈女有時以保護男朋友隱私為由，拒絕提供身分，但一度把做愛對象推給「死人」。

她說，影片中跟她性交的，應該是另一位男朋友，也姓陳，但已經過世。法官根據身分追查，確有此人，但在性交前後的那段時間，兩人根本沒有通話紀錄，不符常理。

雖然2人都否認姦情，但一審法官根據多種證據，認為2人矯飾姦情，判刑3個月。2人不服提上訴，遇到大法官宣告通姦罪違憲，即起失效，2人意外成了通姦除罪化後，台東第一對受益者。

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