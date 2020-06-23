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關廟火警2房間僅1出入口 濃煙起祖孫3代逃生不及

關廟發生民宅火警，釀成4死。（記者吳俊鋒攝）

關廟發生民宅火警，釀成4死。（記者吳俊鋒攝）

2020-06-23 07:37:34

［記者吳俊鋒／台南報導］台南市關廟區四維街1處民宅今天凌晨發生火警，4人死亡，現場2房間相連，卻僅有1出入口，濃煙竄出時，任憑街坊鄰居在屋外高喊，祖孫3代仍逃生不及，釀成悲劇。

林姓鄰居指稱，凌晨2點多起床上廁所時，發現隔壁冒出濃煙，立刻在外頭大喊、示警，在客廳的東姓姊妹倉皇爬出大門，順利逃生，但61歲的屋主林忠益、34歲的兒子林家榮，以及屋主12歲的孫子與10歲的孫女等4人，睡在裡面的2房間，當時已叫不醒，最後葬身火窟。

現場為平房，坪數不大，據了解，當時林忠益與孫子、林家榮與女兒等各睡1間房，雖然屋子也有後門，但2房僅1處出入口；消防隊搜索時，林忠益倒在房門後，另3人都在床上，身體都焦黑。

火警當時，住附近的林忠益大兒子也趕來呼救，但叫不醒父親、胞弟與姪子，悲痛萬分，一度癱軟蹲在地上大哭。

命喪火窟的這對小兄妹，分別就讀國小五年級與三年級，平時相當乖巧，街坊鄰居說，2名孩子很有禮貌，遇見都會打招呼，也很聽話，竟然遭逢厄運，非常不捨。

當時屋內有6人，54歲的屋主妻子，以及她59歲的大姊等睡客廳，距離正門較近，來得及逃生，但有吸入性嗆傷、意識清醒，送醫救治中；起火原因仍在調查。

關廟發生民宅火警，釀成4死。（記者吳俊鋒攝）

關廟發生民宅火警，釀成4死。（記者吳俊鋒攝）

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