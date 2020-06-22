為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

王惠美主持彰縣警局長交接感謝方仰寧 許錫榮︰認真做好治安

高階警官今到任，彰化子弟許錫榮（右1）接掌彰化縣警局。（記者湯世名攝）

高階警官今到任，彰化子弟許錫榮（右1）接掌彰化縣警局。（記者湯世名攝）

2020-06-22 17:17:36

［記者湯世名／彰化報導］連續2年迎接大甲媽祖遶境的彰化縣警局長方仰寧，在上星期遶境活動圓滿結束後，今天將警察局長的重任交給新任局長許錫榮，主持交接典禮的縣長王惠美，感謝方仰寧對彰化交通與治安的協助，並期許資歷完整的許錫榮持續在治安與交通努力。

高階警官調動在傳聞數月之後終於在日前塵埃落定，唯發布日期正好是大甲媽回鑾遶境彰化縣，方仰寧還不得閒，規劃部署數百名警力在滋事熱區的彰化市永樂街、民族路等重要路口，直到將大甲媽恭送出境，緊接著還得清空辦公室，於今天回警政署接任警政委員。

交接典禮今天下午在彰化縣警局禮堂舉行，縣長王惠美主持交接，警署副署長黃宗仁監交，各級民代、地方仕紳觀禮，由方仰寧將印信交給新任局長許錫榮。

許錫榮自我期許表示，他會依照縣長指示把彰化縣的治安與交通認真做好；卸任的方仰寧則感謝縣長王惠美在他15個月的工作期間絕對授權，感謝警局全體同仁協助與幫忙，未來在新任局長許錫榮帶領下一定會發光發熱。

警大46期的許錫榮老家在彰化縣芳苑鄉，曾在桃園市警局歷任大溪、龜山、八德、中壢、桃園等分局長，後調陞基隆港警總隊長、雲林縣警局長，再回桃園市警局督察長、副局長，從警資歷相當完整，循方仰寧為彰化人的慣例，回家鄉服務。

高階警官調動向來是警界矚目焦點，這次也不例外，尤其是彰化縣警局長一職，與基隆市警局一樣屬於「甲種警局」，是日後邁向六都警局的大跳板，因此數月來傳聞人選一度多達5人，即使到最後決選階段，仍有3人競爭激烈，因此對於許錫榮能夠勝出，凸顯出其深厚的人脈。

高階警官今到任，彰化子弟許錫榮宣誓就任彰化縣警局長。（記者湯世名攝）

高階警官今到任，彰化子弟許錫榮宣誓就任彰化縣警局長。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大甲媽平和通過彰化 方仰寧歸功警界團隊合作
2020-06-21 00:52

大甲媽平和通過彰化 方仰寧歸功警界團隊合作
迎接大甲媽回鑾遶境彰化後 方仰寧下週一升任警政委員
2020-06-18 16:24

迎接大甲媽回鑾遶境彰化後 方仰寧下週一升任警政委員
副都心建設利多！快樂星球磁吸首購

副都心建設利多！快樂星球磁吸首購
42名高階警官異動 鍾國文接警專校長、方仰寧陞警政委員
2020-06-18 15:56

42名高階警官異動 鍾國文接警專校長、方仰寧陞警政委員
搶破頭？彰警刑大副大隊長5搶1
2020-05-25 12:15

搶破頭？彰警刑大副大隊長5搶1
方仰寧傳將高升警署 彰化警局長角逐5搶1空前激烈
2020-05-21 13:32

方仰寧傳將高升警署 彰化警局長角逐5搶1空前激烈
警官場現形記2.0？引爆警界「南北戰爭」的方仰寧褒貶不一
2020-04-12 23:13

警官場現形記2.0？引爆警界「南北戰爭」的方仰寧褒貶不一
社會今日熱門
2020-06-21 18:31

情何以堪！婚宴收禮金好友 16年後竟成破壞婚姻小三

2020-06-21 20:18

對朋友「7仔」不客氣代價高！ 摸女酥胸1把先賠10萬

2020-06-21 19:49

京華城拆除坍塌工人遭活埋 工地現場負責人20萬交保

2020-06-21 22:39

桃園龜山資源回收場暗夜突大火 濃煙直竄天際

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播