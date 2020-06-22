王惠美主持彰縣警局長交接感謝方仰寧 許錫榮︰認真做好治安

高階警官今到任，彰化子弟許錫榮（右1）接掌彰化縣警局。（記者湯世名攝）

2020-06-22 17:17:36

［記者湯世名／彰化報導］連續2年迎接大甲媽祖遶境的彰化縣警局長方仰寧，在上星期遶境活動圓滿結束後，今天將警察局長的重任交給新任局長許錫榮，主持交接典禮的縣長王惠美，感謝方仰寧對彰化交通與治安的協助，並期許資歷完整的許錫榮持續在治安與交通努力。

高階警官調動在傳聞數月之後終於在日前塵埃落定，唯發布日期正好是大甲媽回鑾遶境彰化縣，方仰寧還不得閒，規劃部署數百名警力在滋事熱區的彰化市永樂街、民族路等重要路口，直到將大甲媽恭送出境，緊接著還得清空辦公室，於今天回警政署接任警政委員。

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交接典禮今天下午在彰化縣警局禮堂舉行，縣長王惠美主持交接，警署副署長黃宗仁監交，各級民代、地方仕紳觀禮，由方仰寧將印信交給新任局長許錫榮。

許錫榮自我期許表示，他會依照縣長指示把彰化縣的治安與交通認真做好；卸任的方仰寧則感謝縣長王惠美在他15個月的工作期間絕對授權，感謝警局全體同仁協助與幫忙，未來在新任局長許錫榮帶領下一定會發光發熱。

警大46期的許錫榮老家在彰化縣芳苑鄉，曾在桃園市警局歷任大溪、龜山、八德、中壢、桃園等分局長，後調陞基隆港警總隊長、雲林縣警局長，再回桃園市警局督察長、副局長，從警資歷相當完整，循方仰寧為彰化人的慣例，回家鄉服務。

高階警官調動向來是警界矚目焦點，這次也不例外，尤其是彰化縣警局長一職，與基隆市警局一樣屬於「甲種警局」，是日後邁向六都警局的大跳板，因此數月來傳聞人選一度多達5人，即使到最後決選階段，仍有3人競爭激烈，因此對於許錫榮能夠勝出，凸顯出其深厚的人脈。

高階警官今到任，彰化子弟許錫榮宣誓就任彰化縣警局長。（記者湯世名攝）

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