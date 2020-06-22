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誘9校園美少女穿運動服外拍 渣男反持猥褻照逼嘿咻

高雄市蔡姓男子4年前在臉書暱名申請帳號，徵求女學生穿學校運動服外拍賺外快，先後誘騙9名少女到公園、放學後校園外拍。（資料照）

高雄市蔡姓男子4年前在臉書暱名申請帳號，徵求女學生穿學校運動服外拍賺外快，先後誘騙9名少女到公園、放學後校園外拍。（資料照）

2020-06-22 15:16:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市蔡姓男子4年前在臉書暱名申請帳號，徵求女學生穿學校運動服外拍賺外快，先後誘騙9名少女到公園、放學後校園外拍，給付200元至600不等酬勞，拍下蔡男裸露下體入鏡，或有少女為其口交等猥褻照，之後，蔡再持所拍攝的猥褻照，強逼部份少女和他嘿咻，蔡落網後，被害少女痛罵「噁心、很髒」，蔡被橋頭地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，及強制性交罪重判11年。

判決指出，蔡男自2015年夏季以女性大頭照暱名「陳書均」申請臉書帳號，開始邀約在學女學生，願意提供運動服外拍之工作機會，僅需穿著運動服拍照即可賺錢，陸續有女學生相信僅是單純拍攝學校運動服照片而赴約拍攝。直到2018年3月遭告發，檢警持搜索票到蔡住處搜索帶回偵辦。

調查發現，蔡男先後邀約9名少女到公園、放學後校園、停車場等地外拍，拍攝時，會要求少女做出撩人的姿態，經常拍攝少女穿運動服，要求彎腰並翹起臀部之姿勢，蔡伺機讓其裸露勃起的下體入鏡，部份少女拍攝時，並不知道蔡有露下體，但也有部份少女受利誘拍攝口交猥褻照，事後，蔡給付少女200元至600不等酬勞。

其中一名少女進一步被利誘和蔡進行性交易並拍照，蔡男食髓知味，竟持當時拍攝少女的裸體猥褻照威脅上傳網路，要求「至少在X一次」 ，少女不堪其擾決定報警提告。

蔡落網後辯稱，他拍攝照片只供自己「打手槍」用，並無外流，拍攝時並無違反少女意願等，橋頭地院審理持所拍攝的照片供被害少女指認，少女均表示，「覺得傻眼」、「覺得噁心」、「變態」、「很髒」等，依違反兒童及少年性剝削防制條例，及強制性交罪重判他11年，全案可上訴。

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