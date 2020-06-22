不服道路交管被擋爆衝突 騎士持磚塊砸破交管人員頭

吳姓騎士不服道路交管被擋爆衝突，竟持磚塊把交管人員打到頭破血流。（記者李容萍翻攝）

2020-06-22 15:05:29

〔記者李容萍／桃園報導〕誇張！天氣真的很熱，有必要為了一點小事這麼火大？桃園市中壢區永福路21日下午約4點29分許，一名47歲吳姓騎士疑不服道路交通管制被擋道，與穿著義交制服執勤的58歲林姓交管人員發生口角衝突，憤而持磚塊猛砸對方頭部，直到對方頭破血流倒地，以及路人合力勸阻才停手，警方獲報到場，打人的吳男已離開現場，警方隨即派遣警力並調閱監視器追查吳男去向，吳男於晚上7點主動到案說明，全案依傷害罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

有網友路過看傻了眼，也拍下吳男動手持磚打人畫面，並PO文臉書粉專「爆廢公社」，過程中，只見吳男疑因不服林男的交管指揮，雙方爆發口角衝突後，原以為衝突過後吳男牽著機車要走了，但因林男跑過去要把吳男的車號拍下來，吳男見狀後突然爆衝，竟拿起路邊的兩塊磚朝林男奔去，並用猛砸林男的頭部至倒地後，他又連續砸了數次，一邊砸頭，還一邊飆罵三字經，幸好當時有數位熱心民眾趕忙制止，現場才未失控。

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吳男逞凶後揚長而去，被打的林男無奈告訴員警，當時只是問對方「我只是問你，你家是否住在這裏面？」未料，招來橫禍。林男被攻擊受傷後，由消防局第二大隊內壢分隊救護人員，發現他頭部有兩處撕裂傷、左邊眉毛上方撕裂傷，意識清楚，經給予清洗傷口、包紮止血，持續生命徵象監測後，送往衛生福利部桃園醫院救治。

警方呼籲民眾遇糾紛時應保持理性、冷靜處理，任何挑戰公權力的行為，警方將依法偵辦、絕不寬貸。

吳姓騎士不服道路交管被擋爆衝突，竟持磚塊把交管人員打到頭破血流。（擷圖「爆廢公社」）

吳姓騎士不服道路交管被擋爆衝突，竟持磚塊把交管人員打到頭破血流。（擷圖「爆廢公社」）

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