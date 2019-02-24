義交愛上有夫之婦逼她離婚 人妻仰藥爆姦情 丈夫提告

2019-02-24 18:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名義交李姓男子與小吃店鄭姓女服務生交往，鄭女後來結婚仍與李男3度共赴摩鐵，李男不願和鄭女分手，竟多次逼她與丈夫離婚，鄭女不堪壓力前年仰藥自殺未遂，丈夫才驚知有「小王」，怒告李男妨害家庭，高雄地院一審判刑5個月，全案上訴，法官以李男已賠償20萬元，改判3月，可易科罰金9萬元。

高雄地院簡易判決指出，李男於2014年擔任義交時，在鳳山區某小吃店認識服務生鄭女，兩人交往1年多分手，後從鄭女同事口中得知她已婚，不料2人又聯絡上，而且愛火重燃，2016年11月間，曾3度上汽車旅館偷情。

李男深愛鄭女，想單獨擁有她，卻忘了自己是「小王」，竟多次揚言公開婚外情，欲逼迫鄭女與丈夫離婚，鄭女疑因不堪壓力，2017年8月間輕生，在家中吞安眠藥自殺，幸好被家人發現送醫獲救，在外地工作的丈夫趕回家，追問後得知妻子外遇，怒告「小王」李男妨害婚姻。

被告雖承認發生性關係，辯稱鄭女隱瞞已婚再和他交往，後來知情，鄭女稱「會處理負起責任」，所以才3度到摩鐵發生關係；鄭女也坦承婚外情，高雄地院簡易庭法官認為，李男涉嫌與鄭女通姦，又給鄭女不小壓力，依3個相姦罪各判2月徒刑，合併執行5月。

全案提起上訴，法官認為被告以20萬元達成和解，並已付清，改判3月徒刑，得易科罰金9萬元，全案定讞。

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