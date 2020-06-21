對朋友「7仔」不客氣代價高！ 摸女酥胸1把先賠10萬

摸捏朋友的女友酥胸1把，代價可真高，先賠10萬元還有刑事責任！（資料照）

2020-06-21 20:18:13

〔記者王俊忠／台南報導〕摸捏朋友的女友酥胸1把，代價可真高，先賠10萬元還有刑事責任！

史姓男子平日把生財工具借用、擺在陳姓友人（男、化名）的台南市某區住處1樓，陳男與1名已成年的女友在該住處2樓同居，2019年5月28日上午10點許，陳男出門上班，陳男女友上半身裸身、僅穿內褲在2樓房間睡覺。

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史男竟無故潛入陳男與女友的房間內（無故侵入住宅未被提告），他看見女子正在睡覺、不知抗拒，居然伸出狼爪、趁機揉捏女方的胸部、乘機猥褻得逞。

女方驚醒發現摸乳男是史男、不是男友，嚇得大哭尖叫，史男才逃離房間。案發後，女方撥打電話給男友告知「差點遭史男性侵」、深感羞憤，當天下午即由男友陪同到台南1家精神科診所就診。

訊時，史男起初否認犯行、辯稱他跟女方正在交往，當天在女方房間裡，女方向他索要10萬元台幣並說「如果不給錢，就要跟他老婆說兩人交往之事，他就跟女方爭吵」。一審法官說，後來，史男才坦承犯行，先賠給女方10萬元台幣。

法官審酌史男的犯案情節，讓被害人身心受創至深，但犯案手段並非長時間、具有傷害性，加上他承認犯行、先賠10萬元給女方，具有悔意，台南地院依乘機猥褻罪判史男6個月徒刑，得易科罰金，案子還可上訴。

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