為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

對朋友「7仔」不客氣代價高！ 摸女酥胸1把先賠10萬

摸捏朋友的女友酥胸1把，代價可真高，先賠10萬元還有刑事責任！（資料照）

摸捏朋友的女友酥胸1把，代價可真高，先賠10萬元還有刑事責任！（資料照）

2020-06-21 20:18:13

〔記者王俊忠／台南報導〕摸捏朋友的女友酥胸1把，代價可真高，先賠10萬元還有刑事責任！

史姓男子平日把生財工具借用、擺在陳姓友人（男、化名）的台南市某區住處1樓，陳男與1名已成年的女友在該住處2樓同居，2019年5月28日上午10點許，陳男出門上班，陳男女友上半身裸身、僅穿內褲在2樓房間睡覺。

史男竟無故潛入陳男與女友的房間內（無故侵入住宅未被提告），他看見女子正在睡覺、不知抗拒，居然伸出狼爪、趁機揉捏女方的胸部、乘機猥褻得逞。

女方驚醒發現摸乳男是史男、不是男友，嚇得大哭尖叫，史男才逃離房間。案發後，女方撥打電話給男友告知「差點遭史男性侵」、深感羞憤，當天下午即由男友陪同到台南1家精神科診所就診。

訊時，史男起初否認犯行、辯稱他跟女方正在交往，當天在女方房間裡，女方向他索要10萬元台幣並說「如果不給錢，就要跟他老婆說兩人交往之事，他就跟女方爭吵」。一審法官說，後來，史男才坦承犯行，先賠給女方10萬元台幣。

法官審酌史男的犯案情節，讓被害人身心受創至深，但犯案手段並非長時間、具有傷害性，加上他承認犯行、先賠10萬元給女方，具有悔意，台南地院依乘機猥褻罪判史男6個月徒刑，得易科罰金，案子還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
開手機手電筒近距離看朋友裸睡 乘機猥褻判刑
2020-05-11 18:25

開手機手電筒近距離看朋友裸睡 乘機猥褻判刑
幫女住戶塗痱子粉 7旬色警衛襲胸撩陰
2020-02-29 22:08

幫女住戶塗痱子粉 7旬色警衛襲胸撩陰
說走就走輕旅行 盛夏賞花秘境大蒐集

說走就走輕旅行 盛夏賞花秘境大蒐集
少女隨母訪友借宿 惡狼竟摸上床襲臀
2019-11-06 12:57

少女隨母訪友借宿 惡狼竟摸上床襲臀
2019-08-29 18:02

伸狼爪摸下體 變態繼父還意圖偷拍繼女洗澡

拚經濟順時鐘 好助手掙錢正輕鬆

拚經濟順時鐘 好助手掙錢正輕鬆
社會今日熱門
2020-06-20 21:49

花蓮黃金峽谷落石砸3人 2輕傷1女命危 影片

2020-06-20 22:49

桃園竹圍漁港傳溺水 46歲男子緊急送醫回天乏術

2020-06-20 23:04

「鬆一下」沒錢付 「大老闆」想用金戒抵債下場慘了

2020-06-20 22:28

6/20 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播