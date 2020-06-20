人員困在哪、氧氣存量隨時看得到 宜縣消防局首創救災即時定位

人員進出火場都會利用科技進行管制，方便指揮官掌握。（記者張議晨攝）

2020-06-20 13:34:28

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣消防局與經濟部工業局、宜眾科技公司合作，研發「智慧消防三維實境管制系統」，可將建物人員動態，即時以3D圖資顯示，讓指揮官掌握人員位置，宜蘭縣目前已有244個公共場所完成建置，若遇到大型複合型災害，隨時可派上用場。

消防局說，三維實境管制系統分為基礎3D圖資、人員進出管制、人員定位系統等；每名消防員有發報裝置，即時記錄進入火場人員的基本資料、氣瓶含量等，若低於安全含量，系統即會顯示紅線，提醒人員注意。

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消防局今在五結鄉利澤簡的自然美宿舍，進行實際演練，從地震引發火勢的複合式災難展示這套系統，出動近百名義警消人力，演練火警通報、救援、消防員受困等，還動員空勤直升機演練傷患後送，30分鐘演練過程如同真實火場。

消防局長徐松奕指出，目前系統人員管制部分已配發3個大隊，已經可以投入實戰使用；3D實境則已有244個公共場所完成建置，若遇到災害隨時都能派上用場。

至於若未來建物內部涉及改建，是否會影響圖資運用，徐松奕強調，消防局正規劃利用每半年的消防定檢研發配套，若涉及內部裝潢更新，就必須重新更換內部資料，方便救災人員利用。

三維實境管制系統是由經濟部工業局補助3500萬元，由宜眾科技公司整合研發完成，徐松奕說，目前宜蘭是首個建置這套系統的縣市，他也希望可以陸續推廣至全國，讓打火弟兄能夠平平安安完成任務。

今天演練出動空勤直升機，模擬傷患後送，場面逼真。（記者張議晨攝）

宜蘭縣消防局今天展示實境系統實戰運用情況，動員近百人力完成操演。（記者張議晨攝）

人員進出管制系統，消防員進入火場系統就會掃描，讓指揮官掌握火場人員動態。（記者張議晨攝）

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