稱被妻下降頭才簽字結婚 法學碩士副總訴請撤銷婚姻

男子指控妻子施咒下降頭迷惑他簽字結婚，他提告請求撤銷婚姻，被屏東地院駁回。示意圖。（資料照）

2020-06-19 23:46:01

〔記者李立法／屏東報導〕擁有法學碩士學歷的環保公司副總經理，婚後不久就與妻子分居，男方指稱女方施咒下降頭控制其心智，他才簽字結婚，清醒後，才知被施了法術，於是提告撤銷婚姻，但法官認為丈夫無法證明妻子具有法力可以控制他的心智，駁回請求，可上訴。

這對夫妻婚前在同一家環保公司任職，丈夫是公司副總，妻子為董事長秘書，兩人於107年12月間到戶政事務所登記結婚，但迄今已分居將近1年。男方指稱，女方婚前頻頻示好主動追求，婚後才想起當時會跑到戶政登記結婚，是喝了女方提供的不明飲料，被施咒下降頭才精神錯亂簽字結婚。

請繼續往下閱讀...

丈夫還說，結婚後，堂姊覺得他「怪怪的」，發現他眼球上方有灰黑色血絲，請教法師後，才知道是中了法術，還好是愛情降，不會要人命。妻子曾在母親節送他母親鮮花，隔天花竟然就淍謝了，讓母親感到不可思議。他說，雙方已無法共同生活，於是請求撤銷婚姻關係。

妻子則喊冤，強調她吃齋念佛多年，無害人之心，更不懂「下降頭、下法術、咒語」之類的東西，身為媳婦，送花給婆婆表達孝心，卻遭到丈夫扭曲誣衊，分明是丈夫想和前女友復和，才編出荒誕理由想撤銷婚姻，讓她難以接受。

屏東地院法官檢視女方提供的雙方交往期間及婚後初期於通訊軟體互動內容，甚為良好、甜蜜，例如男方傳給女方的「到家了嗎？辛苦了」、「我到家了... 早點休息喔」、「老公想妳喔」等，原告無法舉證結婚時是處於無意識或精神錯亂，也拿不出被告具法力可控制其心智的證明，因此駁回原告請求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法