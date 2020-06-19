1600公里海空奔襲救援 海巡艦、空勤直升機接力後送受傷漁船大副

我國漁船大副遠洋受傷求援，海巡船艦、直升機海空接力奔約1600公里順利後送返國（記者 邱俊福翻攝）

2020-06-19 15:06:13

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄籍「晉義號」漁船大副上月3日於大西洋福克蘭群島史坦利港北方作業時，遭油壓機壓碎2隻腳趾前節，傷口惡化，又面臨疫情影響無法就近在相關國家港口治療，漁船加速直奔太平島求援，傷患先是在太平島南沙醫院治療後，海巡署及內政部空勤總隊隨即展開長達1600公里的後送救援任務，由海巡艦與空勤直升機接力，將傷患送回台灣本島治療。

太平島與台灣本島的距離達到1600公里，由於航程太遠，目前只有軍方C-130運輸機可以執行救援任務，海巡署即循「南援專案」機制，透過國家搜救指揮中心請求國防部派遣C-130救護機執行空中後送機制，但經飛航評估因「鸚鵡」颱風行經南海北部，受到外圍環流影響，15日至18日均可能無法執行，海巡署即啟動海上後送機制，由偉星艦於15日8時接駁傷患啟航返台，並由南沙醫院醫師及護理師隨行，於航程中提供醫療照護。

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海巡署表示，為爭取救援時效，更進一步透過國家搜救指揮中心協調內政部空中勤務總隊，採用巡防艦結合直升機的海空接力方式，由偵防分署空勤吊掛分隊人員搭乘內政部空勤總隊直升機，於高雄港西南方約100浬處將傷員吊掛上機，縮短8至10小時之後送時間，最後於昨日中午返抵小港機場轉救護車後送就醫，順利完成救援任務。

海巡署表示，5月3日，該漁船於大西洋福克蘭群島史坦利港北方207浬作業時，船上大副遭油壓機壓碎2隻腳趾前節，雖經船長緊急止血縫合，並持續服用多日消炎藥其患部，仍持續發黑，有組織壞死疑慮，當時因疫情影響，面臨無法就近進入附近國家港口醫療的處境，船長只好返航台灣，並在本月10日航經麻六甲海峽時，請漁業署轉報海巡署提供協助。

海巡署接獲通報後，立即啟動「南援專案」機制，指揮南海任務艦「偉星艦」前往救援「晉」船，並於14日下午5時許在太平島北方1.2浬處與「晉」船會合，由南沙分隊CP-1023艇及南沙3號艇，穿著全套防疫裝備進行傷患接駁作業，送至南沙太平島南沙醫院備有遠距視訊指導診療系統的隔離病房，由醫師率南沙醫院護理師及南沙指揮部緊急醫療救護員進行救護，經過急救處置後，醫師診斷認為傷者患部有感染擴大造成主要肢體殘缺之虞，建議後送返國治療。

我國漁船大副遠洋受傷求援，海巡船艦、直升機海空接力奔約1600公里順利後送返國（記者 邱俊福翻攝）

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