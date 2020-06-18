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6/18 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

2020-06-18 22:26:57

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月18日）開獎的第109000049期威力彩、第109000146期雙贏彩和第109000146期今彩539，頭獎均摃龜。

第109000049期威力彩中獎號碼為「06、12、20、25、27、37，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得1477萬4913元；參獎共17注中獎，每注可得15萬元；肆獎共103注中獎，每注可得2萬元；伍獎共804注中獎，每注可得4000元；陸獎共4872注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬324注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬5863注中獎，每注可得200元；玖獎共6萬3202注中獎，每注可得100元；普獎共12萬4374注中獎，每注可得100元。

第109000049期38樂合彩中獎號碼為「06、12、20、25、27、37」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共67注中獎，每注可得5750元；二合共1679注中獎，每注可得750元。

第109000146期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、08、09、13、14、17、18、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共148注中獎，每注可得500元；肆獎共1730注中獎，每注可得100元。

第109000146期今彩539中獎號碼為「12、17、26、38、39」，頭獎摃龜；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6152注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2200注中獎，每注可得50元。

第109000146期39樂合彩中獎號碼為「12、17、26、38、39」，四合摃龜；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8688注中獎，每注可得1500元。

第109000146期3星彩中獎號碼為「348」，正彩共45注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000146期4星彩中獎號碼為「4819」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

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