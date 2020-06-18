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首頁　>　社會

通姦除罪化受惠者 莒光園地甜心主播被控偷情已婚同僚獲不起訴

國軍「莒光園地」節目甜心主播、國防部心戰大隊林姓女少校，被爆與同部隊已婚的謝姓男少校偷情，被正宮控告妨害家庭罪嫌，由於大法官已宣告通姦罪違憲，條文立即失效，2人受惠於此，新北地檢署今日將2人處分不起訴。（資料照）

國軍「莒光園地」節目甜心主播、國防部心戰大隊林姓女少校，被爆與同部隊已婚的謝姓男少校偷情，被正宮控告妨害家庭罪嫌，由於大法官已宣告通姦罪違憲，條文立即失效，2人受惠於此，新北地檢署今日將2人處分不起訴。（資料照）

2020-06-18 15:26:21

〔記者王定傳／新北報導〕國軍「莒光園地」節目甜心主播、國防部心戰大隊林姓女少校，被爆與同部隊已婚的謝姓男少校偷情，被正宮控告妨害家庭罪嫌，由於大法官已宣告通姦罪違憲，條文立即失效，新北地檢署今日將2人處分不起訴。

依據媒體報導，林女與同部隊謝男因負責同一件任務結識，進而交往；謝男常以加班、留守為由不回家，謝妻察覺丈夫有異，同事也忍不住告知謝妻要多注意。

謝妻發覺丈夫加班、出差及和同事聚餐的時間點，與林女休假時間相符，懷疑2人有不正常關係。

去年12月底，謝、林2人共赴南投旅遊同宿，謝妻獲知後會同徵信社、警方親赴抓姦，眾人在房門外聽到房內男女傳出激情聲，謝妻敲門要求開門，3分鐘後謝男開門，林女來不及穿衣躲在被單裡。

謝妻事後控告2人通姦及相姦罪嫌，事件傳開後，國防部亦對媒體表示，已分別對兩人處分大過1次，並納入汰除對象。

由於上月底，大法官宣告通姦罪違憲，條文立即失效，檢方今日將2人處分不起訴。

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