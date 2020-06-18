又見虐狗！6月大哈士奇慘遭狠打左眼水晶體爆出失明

林姓男子酒後涉嫌持木棍把哈士奇打到左眼水晶體爆出，檢方起訴。（記者林嘉東攝）

2020-06-18 12:44:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子酒後，發現女友養的6個月大哈士奇，在陽台亂大、小便，涉嫌持木棍把哈士奇打到左眼水晶體爆出，害哈士奇左眼球慘遭摘除。基隆地檢署今天偵結，將林男依違反動物保護法第25條第1項「故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失」罪嫌起訴。

律師蔡家豪指出，林男殘忍打瞎哈士奇左眼的行徑，恐面臨最重2年徒刑，併科20以上200萬元以下罰金。

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起訴書指出，林姓男子去年12月間某日凌晨，與李姓女友酒後返家，李女因不勝酒力，先上床休息。

林發現住處陽台被李女豢養的哈士奇亂大、小便，一時惱怒，竟持木棍猛K哈士奇，致哈士奇左眼的水晶體爆出，李女聽到哈士奇哀號聲，跑來查看赫見愛犬被打，左眼一直流血，水晶體跑出來，與林發生口角。

李女罵林：「你為何打我的狗！」林反怒嗆李女：「帶著妳的狗滾！」、「明天就把狗丟掉！」

李女趕緊聯繫張姓友人，協助她隔天帶哈士奇看獸醫後，把愛犬送給張與張的女友一起養。

案經獸醫師通報基隆市政府後，提告揭發林的虐狗的犯行。

檢察官調查時，林男否認打狗，辯稱是他在用海綿拖把拖陽台時，哈士奇一直來咬海綿，致拖把左邊的塑膠支架突然斷掉，才打到哈士奇左眼。

檢方查看獸醫師的診斷證明發現，哈士奇的左眼角膜水腫伴隨嚴重前房混濁、嚴重眼內炎，經醫治發現，哈士奇的眼球已經萎縮，必須進行眼球摘除。

檢方因此認定，林持未扣案的棍子，打瞎哈士奇左眼，將林男依違反動物保護法第25條第1項「故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失」罪嫌起訴。

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