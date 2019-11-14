男子騎機車持瓦斯槍掃射2條狗 辯稱常被狗追才自保

臉書社團「台東大小事（108年）有民眾po文指男子騎機車持瓦斯槍朝狗射擊。（取自臉書）

2019-11-14 19:17:02

［記者黃明堂／台東報導］「卑南鄉嘉豐村稻葉路往小熊渡假村的產業道路上。一名男子騎乘重機車持著應該是瓦斯槍，對著兩隻狗掃射」。男子被拍照po網後主動向警方到案說明，供稱常被狗追，所以持槍自保。

台東警察分局初鹿派出所表示，第一時得知後，立即通報台東縣政府農業處權責單位並同步進行調查，經由員警查訪及偵查作為後掌握行為人身分，隨即連繫行為人，徐姓民眾來電稱從朋友口中得知其持玩具手槍射擊犬隻一事遭PO文，驚覺事態嚴重故向派出所表示願主動到案說明。

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員警立即與縣府人員前往帶同行為人至派出所瞭解事發經過，行為人並當場交付射擊犬隻之玩具瓦斯槍1把、瓦斯鋼瓶及BB彈1瓶，全案依社會秩序維護法移送，另射擊犬隻部分是否造成傷害由台東縣政府農業處依權責處置。

警方表示，徐姓行為人表示其每日行經該路段，經常遭犬隻追逐，因害怕遭咬傷或發生意外，故自購瓦斯槍，單純想嚇阻犬隻靠近，而非故意傷害犬隻，對於自己的行為相當後悔。

台東警察分局呼籲，動物保護法對動物的保護有明確規範，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」；宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

徐男交出的瓦斯槍。（記者黃明堂翻攝）

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