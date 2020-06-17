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隋棠晚間千字文回擊 屏縣府低調回應：愛孩子的心一致

屏縣府今天就隋棠PO文發了兩次新聞稿。（記者羅欣貞攝）

屏縣府今天就隋棠PO文發了兩次新聞稿。（記者羅欣貞攝）

2020-06-17 22:53:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕藝人隋棠現於屏東縣擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，她15日在臉書提及一名小女孩「長年來無數次被叔姪兩人帶去工寮侵犯」，屏東縣府今天（17日）上午先是急著澄清，下午又自認「措辭不當」發更正稿；隋棠今晚間則po千字文，強調先前文章早已清楚說明「為保護當事人，資料經過適當修改以避免被辨識」，結果遭教育處「腦補」。

對此，屏東縣政府教育處晚間低調回應說，其實大家「愛孩子的心是一致的」，對該案的說明，就是以今天下午的更正稿為主。

對於藝人隋棠在臉書提及小女孩長年被叔姪侵犯一事，屏縣府教育處因頻接獲民眾電話，今天上午9點多先是發布一則澄清新聞稿，指出該臉書內容經縣府查證後發現與事實不符，並強調未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對屏縣府的誤解。

屏縣府上午澄清稿引起各界嘩然與討論，今天下午4點半屏縣府又發了一封更正稿；內容指出，針對上午屏東縣政府教育處發出的新聞稿內容措辭不當，引發社會討論，縣長潘孟安指示要求縣府局處立即檢討。

隋棠則於今晚間再度po文，指先前的文章早已清楚說明「為保護當事人，資料經過適當修改以避免被辨識」。整個文章的重點不在於事件本身或細節內容到底是什麼，而是希望能有更多人去關注兒童性侵害議題，才會有更多的力量去保護每一個小孩子。尤其，她從頭到尾沒有提到遇到的那位女孩是被「性侵」，用詞是「侵犯」。教育處「腦補」，反而公佈了他們自己猜測中的那位受害孩子的隱私。

屏縣府教育處副處長楊英雪晚間接獲媒體詢問後表示，感謝隋棠對屏縣孩子的關愛與守護，回應就是以下午的更正稿為主；保護兒童是屏東縣政府教育最高原則，屏縣積極落實性別平等教育法及兒童及少年福利與權益保障法規定，當兒童及少年之權益受到不法侵害時，立即給予適當協助及保護，於此職責無人敢懈怠及疏忽，給予孩子穩定就學及安全的環境，是縣府堅持的責任。

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