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隋棠揭女童遭性侵教育處回應惹議 屏縣府認措辭不當檢討

屏東縣政府連兩次發稿說明隋棠臉書所提個案。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府連兩次發稿說明隋棠臉書所提個案。（記者羅欣貞攝）

2020-06-17 19:06:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕現於屏東縣擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師的藝人隋棠，本月15日在臉書提及一名小女孩「長年來無數次被叔姪兩人帶去工寮侵犯」；之後屏縣府接到許多民眾關切電話，關心「縣府是否有好好處理」以及孩子的安全，縣府今天（17日）上午先是發布新聞稿澄清「並非數次」，引起網路熱議後，下午又再發布更正稿自爆「措辭不當」，看得外界一頭霧水。

不過，教育處下午也強調，「從頭到尾都沒有要嗆隋棠的意思」，反而是相當感謝隋棠對屏縣孩子的關愛與守護，因為縣府守護孩子的立場是和隋棠是一致的。

屏縣府教育處今天上午9點多先是發布一則「澄清有關藝人隋棠臉書發布學童遭性侵害事件」的新聞稿，指出該臉書內容經縣府查證後發現與事實不符，基於保護孩子及捍衛縣府職責，特此澄清；並強調未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對屏縣府的誤解；而小孩已經受到專業輔導與照顧。

新聞稿經媒體發出後，引起廣大議論，有網友認為「縣府推卸責任」、也有網友覺得內容怪怪的，不檢討自己，反而檢討說出來的人？；不過也有網友支持縣府「未經專業查證即公開發文」並不妥的論點。

到了今天下午4點半屏縣府又發了一封標題為「針對兒童性侵事件，縣長指示務必做好個案保護及輔導並由警政單位介入調查偵辦」的更正稿；內容指出，針對今天上午屏東縣政府教育處發出的新聞稿內容措辭不當，引發社會討論，縣長潘孟安立即指示要求縣府局處，立即檢討，並做出下列四點指示：
1.保護兒童是屏東縣政府教育最高原則。
2.針對教育處新聞稿措辭不當，要求立刻修正。
3.要求教育處一天內簽出檢討報告。
4.請社會處、教育處務必做好個案保護及輔導，並由警政單位介入調查偵辦。

更正稿還指出，經了解，學校在得知此女童個案後，第一時間已進行社政通報及校安通報，學校、社工及警政已立即介入處理，同時間亦啟動輔導等網絡協力。

不過，更正稿一出，外界好奇，上午的新聞稿哪裡「措辭不當」？；教育處說明，主要是女童實際面臨的狀態不能說出來，就算是與大家在臉書上看到的不一樣，基於保護孩子的立場，也不能說出來。

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