告別租屋 小港分局漢民派出所找到新家地點

漢民派出所承租民宅辦公已逾23年，急需一個新家。（記者洪臣宏翻攝）

2020-02-18 22:44:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局漢民派出所承租民宅辦公長達23年，如今隨地區快速發展已不敷使用，急需一個新家。小港分局今天邀集地方民代協商，取得在漢民公園為新建位址共識，地方建議加碼擴建為綜合活動中心，結論將呈報內政部、高市府等相關單位定奪。

小港分局長陳世煌今天下午召開興建漢民派出所說明協調會，包括市議員曾麗燕、陳致中、王義雄及多位里長、巡守隊代表、小港區區公所及高市警局後勤科人員參加。

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漢民派出所於1997年4月1日成立，當時無適當「機關用地」興建派出所廳舍，因此承租民宅辦公；漢民派出所轄區有10個里，編制37名員警。

陳世煌指出，漢民派出所轄區繁榮發展，人口急速增加，尤其隨著漢民公園啟用，且鄰近小港機場、港口、捷運，派出所新建迫在眉睫，且每年可以省下134餘萬元租金。

小港分局提出的新址就在漢民公園內，而在公園設置派出所在部分縣市已有前例。陳世煌說，該處為轄內治安及交通發生率高的區塊，也是人口居住及活動的核心地帶，周邊出入交通動線通暢，利於緊急出勤應變。

曾麗燕、陳致中、王義雄一致認同漢民公園為適合地點，轄內多位里長則建議，可以興建為綜合活動中心，提供里民活動休憩空間。

小港分局指出，一旦新建派出所完工，將大幅改善辦公環境品質，提升工作士氣及效能，日後也將增加員警編制，增加服務能量。

小港分局今天召開漢民派出所興建協調會，民代踴躍參加。（記者洪臣宏翻攝）

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