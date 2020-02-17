虐死同居人1歲外孫被重判10年 婦辯：「我沒搖晃他的頭」

基隆市蔡姓婦人虐死同居人的1歲外孫，一審被判刑10年，高院二審今開庭，蔡婦辯稱她沒有搖晃男童的腦袋。（記者張文川攝）

2020-02-17 20:05:25

［記者張文川／台北報導］基隆市蔡姓婦人4年前受託同居人的1歲4月大的外孫，卻不耐男童哭鬧，出手重毆再猛搖頭部，導致男童顱內出血死亡，一審基隆地院去年5月依家暴傷害致死罪，重判蔡婦10年徒刑；蔡婦上訴，高院今開庭，她承認情緒失控，但強調沒有搖晃男童頭部，律師則稱蔡婦沒有照顧男童的義務，頂多只是保母，應不適用家庭暴力防治法，男童父母表示尊重法院的調查與判決。

2016年10月，由於男童母親產下第2胎，在台南婆家坐月子，將1歲4月大的長子男童，送至基隆的男童外公家，由外公與蔡婦代為照料，外公從事油漆工須固定上班，白天主要由蔡婦與男童獨處，不料只住了2個月，男童就失去生命。

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同年12月11日傍晚，蔡婦正在煮飯，不滿男童哭鬧不止，徒手毆打男童頭部，導致頭部瘀血、四肢抽搐，蔡婦見狀，餵他吃她平常在吃的肌肉鬆弛劑，但未見好轉，拖延到晚上近12點才報警求救。

男童到院時，頭部、右手、右腳大拇指等多處瘀傷，醫師判斷為虐童案件，急救後因重度腦疝不治；台大醫院鑑定認定頭部傷勢符合「虐待性頭部創傷」，頭部生前曾遭受超過2次的不當外力。一審依家暴傷害致死罪將蔡婦判刑10年。

高院二審今首度開庭，蔡婦坦言情緒失控，但強調沒有傷害男童，也沒有搖晃他的頭，「我很少搖晃小孩的頭，我生小孩的時候，醫生就有告訴我不能搖小孩的腦部，我記得很清楚」。

蔡婦的律師主張，蔡婦沒有照顧男童的義務，不適用家暴法，且蔡婦「資質平平」，沒有觀察腦部病變而生理變化的專業能力；台大醫院鑑定推論是外力介入，檢方從而推論是蔡婦搖晃頭部所致，進而推論蔡婦有傷害男童致死的不確定故意，但缺乏證據；解剖顯示男童腦部新舊傷並陳，而男童生前喜歡跑跳，容易跌倒、撞到頭，未必是蔡婦造成死亡結果。

法官今也傳喚男童的父母到庭，2人對於一審判決的輕重沒有意見，一切尊重法院調查、判決的結果，該怎麼判就怎麼判。據指出，蔡婦現仍與男童外公同居。

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