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首頁　>　社會

比電影誇張 台中驚傳雙車夾擊街頭搶案 被害者：遭劫上千萬

發生街頭搶案的路口。（擷圖自GoogleMap）

發生街頭搶案的路口。（擷圖自GoogleMap）

2020-02-16 21:22:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳街頭搶案！一名男子昨開車在南屯區一處路口停等紅燈時，突遭兩輛車前後包抄夾擊，車上隨即下來惡煞敲破被害人車窗，一陣拉扯並攻擊被害人頭部後，直接搶走現金跳上後車揚長離去，整個犯案過程不到一分鐘，滿頭是血的被害人強忍疼痛向路人求救報案，聲稱被劫走上千萬；目擊民眾說，囂張搶匪光天化日在車水馬龍的街頭犯案，比電影情節還誇張。警方今天循線逮捕三名搶匪，追回三百萬元贓款。

警今逮3搶匪 嫌：只搶到300萬

這起搶案發生在昨天下午四點多，阮男當時開車沿南屯區五權西路往郊區方向行駛，途中在一處路口停等紅燈時，突有一輛白色轎車急切到前方打斜擋在前方，阮男見狀原欲倒車擺脫，未料另輛黑色轎隨即跟上堵在後方讓他動彈不得，此時白車內兩名以上搶匪隨即下車，持鈍器猛砸阮男右側前後車窗，接著攻擊阮男頭部並扯下整片車窗玻璃後，搶走放在副駕駛座上，內裝有鉅款的紅色大行李袋後，跳上後方黑車加速朝高速公路方向逃離。

阮男遭搶後滿頭是血的下車向路人求救報案，警方獲報趕往封鎖現場，只見地上除留下整片車窗玻璃，還有搶匪丟棄的白車，經採證在白車內採到多枚可疑指紋，查出兩輛犯案車輛都是租賃車，研判搶匪早已盯上被害人，進一步尾隨後伺機下手犯案。

據傳因詐騙贓款衍生黑吃黑 警未證實

而警方今天循線逮捕三名搶匪，追回三百萬元贓款，他們口徑一致表示僅搶得這些錢，與阮姓被害人聲稱的千萬現金有出入，這部分警方仍在釐清，但據道上透露，被搶的阮男是越南歸化我國籍人士，這起搶案可能是因詐騙贓款衍生的黑吃黑，但警方尚未證實，僅強調目前持續釐清到案3人扮演的角色，並繼續追緝在逃共犯並揪出幕後指使者究辦。

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