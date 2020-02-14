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急著下車吵架忘關門 警察一瞄...有毒品

蘇姓男子因為急著下車吵架，忘了關車門，被警方發現車內有毒品。（民眾提供）

蘇姓男子因為急著下車吵架，忘了關車門，被警方發現車內有毒品。（民眾提供）

2020-02-14 23:01:41

〔記者王捷／台南報導〕蘇姓男子由於聽力受損，講話不自覺的會提高音量，蘇男出車禍後，急著嗆聲忘了關車門，警方獲報到場後，聞到蘇男車內飄出K毒臭味，因此往車內一看又發現K菸，蘇男坦承自己吸毒，但是吸毒又開車如同酒駕，也違反公共危險罪嫌，訊後警方將他移送地檢署。

據了解，目前K他命一公克帳到2千500元，直逼黃金價格，但20多歲、自稱無業的蘇男不但名下有轎車，還有錢買K毒，讓警方懷疑他的說法，而蘇男會被警方發現持毒，是因為車禍後他急著跟對方理論，導致車門沒關，被前來處理的警員發現車內有毒品與K毒燃燒的臭味。

自從耶誕節開始，台南市區的活動頻繁，加上選舉勤務與，第一線警所的警力緊繃，即使分局要求刑案績效，但警所多數乏力主動出擊，不過當警員得知車禍到現場，聞到蘇男車內飄出的K毒臭味，沒有放棄追查，詢問蘇男是否有邊吸毒邊開車。

但是，蘇男並沒有任何回應，繼續大聲與擦撞的車輛駕駛理論，後來對方駕駛才告知警方，蘇男疑似聽力有問題，當初在擦撞後，蘇男講話特別大聲，弄得氣氛很不好，兩人才吵了起來。

將蘇男帶回警所後，警員幾乎全程用吼的做完筆錄，訊後將蘇男依據公共危險罪嫌移送法辦。

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