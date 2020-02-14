消防員殉職 高雄市消防局全面要求繫安全帶

殉職小隊長馮永昌乘坐右後座，水箱車並未配置安全帶。（記者黃旭磊攝）

2020-02-14 21:32:05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市鳳祥分隊殉職小隊長馮永昌出勤時，坐在消防水箱車右後座，因未繫安全帶被拋出車外，事發後，高雄市消防局將全面換裝快穿戴式扣環，並要求消防員繫安全帶。

從肇事座位圖看來，肇事車輛駕駛芶玉錦（41歲）、分隊長曾柏雄（36歲）坐前座，後座由馮永昌（54歲）、隊員賴統生（40歲）分坐兩側，2人傷勢最重，馮永昌被拋出車外，賴統生遭壓車下當場昏迷，隊員郭峻嘉（32歲僅受擦傷。

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設計安裝快穿戴式扣環

消防局副局長王宗展說，肇事車輛為2012年縣市合併時採購，局內共有7輛為台灣自製水箱車，原廠沒設計安全帶，事件發生後同仁考量安全，不再只求便利，將清查全市水箱車，並設計安裝快穿戴式扣環，全面加裝並要求繫安全帶。

消防局第三大隊長王國泰說，打火資歷30年，搭水箱車從沒繫過安全帶，消防衣褲裝備重10多公斤，行車間還來回穿戴空氣濾清器（空氣瓶）以便下車使用，消防員都稱後座為「作業室」，目的不在乘坐而是整裝，若發生意外便是宿命。

裝備厚重+空氣瓶 根本繫不上

新式水箱車考量安全，後座多配備安全帶，不過，王國泰說，消防裝備厚重還要背空氣瓶，根本繫不上安全帶，至今還想不出顧及安全、便利辦法。

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