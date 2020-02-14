為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

消防員殉職 高雄市消防局全面要求繫安全帶

殉職小隊長馮永昌乘坐右後座，水箱車並未配置安全帶。（記者黃旭磊攝）

殉職小隊長馮永昌乘坐右後座，水箱車並未配置安全帶。（記者黃旭磊攝）

2020-02-14 21:32:05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市鳳祥分隊殉職小隊長馮永昌出勤時，坐在消防水箱車右後座，因未繫安全帶被拋出車外，事發後，高雄市消防局將全面換裝快穿戴式扣環，並要求消防員繫安全帶。

從肇事座位圖看來，肇事車輛駕駛芶玉錦（41歲）、分隊長曾柏雄（36歲）坐前座，後座由馮永昌（54歲）、隊員賴統生（40歲）分坐兩側，2人傷勢最重，馮永昌被拋出車外，賴統生遭壓車下當場昏迷，隊員郭峻嘉（32歲僅受擦傷。

設計安裝快穿戴式扣環

消防局副局長王宗展說，肇事車輛為2012年縣市合併時採購，局內共有7輛為台灣自製水箱車，原廠沒設計安全帶，事件發生後同仁考量安全，不再只求便利，將清查全市水箱車，並設計安裝快穿戴式扣環，全面加裝並要求繫安全帶。

消防局第三大隊長王國泰說，打火資歷30年，搭水箱車從沒繫過安全帶，消防衣褲裝備重10多公斤，行車間還來回穿戴空氣濾清器（空氣瓶）以便下車使用，消防員都稱後座為「作業室」，目的不在乘坐而是整裝，若發生意外便是宿命。

裝備厚重+空氣瓶 根本繫不上

新式水箱車考量安全，後座多配備安全帶，不過，王國泰說，消防裝備厚重還要背空氣瓶，根本繫不上安全帶，至今還想不出顧及安全、便利辦法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
好消息！重傷消防員開顱後昏迷指數上升
2020-02-14 16:07

好消息！重傷消防員開顱後昏迷指數上升
殉職消防小隊長死因出爐 肇事駕駛10萬交保
2020-02-14 14:20

殉職消防小隊長死因出爐 肇事駕駛10萬交保
桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台

桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台
撞擊畫面曝光！消防車開出不到1分鐘就出事 同事淚憶殉職小隊長
2020-02-14 12:19

撞擊畫面曝光！消防車開出不到1分鐘就出事 同事淚憶殉職小隊長
貨櫃車衝撞 高市消防員4傷1命危
2020-02-14 05:30

貨櫃車衝撞 高市消防員4傷1命危
知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團

知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團
社會今日熱門
2020-02-14 06:06

高市消防車出勤與曳引車嚴重車禍 隊員1死4傷 影片

2020-02-14 18:26

人與飛行傘空中分離 日本玩家墜落樹林身亡 影片

2020-02-14 05:57

消防車擦撞曳引車翻覆 高市消防員1死4輕重傷 影片

2020-02-14 12:19

撞擊畫面曝光！消防車開出不到1分鐘就出事 同事淚憶殉職小隊長 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播