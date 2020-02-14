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騙老婆要加班 工程師躲進女廁偷拍整晚

楊姓工程師騙妻子要加班，卻躲在補習班女廁偷拍整晚被活逮。（記者王捷攝）

楊姓工程師騙妻子要加班，卻躲在補習班女廁偷拍整晚被活逮。（記者王捷攝）

2020-02-14 20:50:56

〔記者王捷／台南報導〕楊姓工程師騙妻子要加班，無法提早過情人節，實際上卻躲到補習班女廁偷拍女學生上廁所，14日凌晨楊男被逮到警所，他的情人節才剛開始，但只能在拘留所度過。

據了解，快40歲的楊男在科技公司當產線工程師，疑似曾經在公職補習班上過課，因此了解女廁底部有縫隙，13日晚上妻子想提早過情人節，希望他早點回家，楊男卻誆稱要加班，晚上卻躲進補習班女廁，用手機從隔間底部縫隙偷拍女生上廁所，拍了整晚。

楊男準備了2支手機，疑似躲在中間的廁所格位，方便兩邊拍攝，但一名女子發現有手機鏡頭伸進來，嚇得驚叫有色狼，呼喊補習班的人員幫忙報案，一群人圍在廁所前怒喊，要楊男出來，但楊男始終躲在女廁不吭聲，刪除手機內所有影像資料。

警方到達後，楊男才低著頭出現，被害女子指控楊男剛剛偷拍，楊男坦承並交出2支手不過，手機內的圖片與影像已都刪除，但楊男坦承犯罪加上有被害者指認，即使未有證據，警方仍以妨害秘密最偵辦。

楊男被逮捕時，是在夜間時段，依刑事訴訟法100-3條，警方未對楊男製作夜間偵訊筆錄，只能在14日凌晨將他送到拘留所度過情人節。警方呼籲，如果發現廁所隔間底部有縫隙，要多加注意是否有人偷拍。

楊男觸犯的是刑法妨害秘密罪章，第315-1的第二款，無故以錄音、照相、錄影竊錄他人身體隱私部位，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，是告訴乃論罪，楊男將手機內容刪除，雖然承認犯案，但警方擔心在證據認定上會有問題，因此會還原楊男手機，釐清到底有幾位受害者的影像。

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