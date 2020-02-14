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濾水器濾心夾藏大麻花闖關 國際販毒集團4嫌被逮

國際販毒集團企圖以濾水器濾心夾藏二級毒品大麻花走私入境台灣，遭航警局與關務署台北關聯手查獲。（記者朱沛雄攝）

國際販毒集團企圖以濾水器濾心夾藏二級毒品大麻花走私入境台灣，遭航警局與關務署台北關聯手查獲。（記者朱沛雄攝）

2020-02-14 18:33:37

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕國際販毒集團企圖以濾水器濾心夾藏二級毒品大麻花走私入境台灣，遭航警局與關務署台北關聯手查獲，航警循線逮捕吳姓毒蟲等4名嫌犯，並起出2247公克大麻花，航警訊後依違反毒品危害防制條例將4名犯嫌移請桃檢偵辦。

航警局刑警大隊副大隊長陳沛澍表示，航警安全檢查大隊安檢人員與財政部關務署台北關在去年（108年）12月23日凌晨5時多，在遠雄快遞進口專區執行快遞進口貨物X光儀檢查時，發現自美國洛杉磯寄送以私人衣物名義申報的進口快遞包裹X光影像可疑，經開箱發現是一箱濾水器濾心，拆開濾心後發現裡面夾藏第二級毒品大麻花，重計926公克。

航警局刑大專案小組先循線逮捕預備收貨的陳嫌，隨後將共同策劃這起運毒案的紀嫌及蔡嫌緝捕到案，並在2嫌的住處查獲第二批已經分裝成約5公克大小的大麻花16包，重計121公克，以及分裝大麻花所用之電子磅秤、封口機、真空袋等物。

專案小組仍持續向上溯追查毒品源頭，發現該販毒集團吳姓主嫌預計以相同手法夾藏毒貨物闖關，專案小組於1月10日下午在遠雄快遞進口專區查獲以濾水器濾心夾藏的大麻花，重計1200公克，隨後逮捕吳嫌到案。

陳沛澍表示，這次在嫌犯再次犯案前，順利將毒品攔截於關口並緝獲主嫌歸案，落實「邊境緝毒」「向上溯源、向下刨根」策略，阻絕毒品於境外。

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國際販毒集團企圖以濾水器濾心夾藏二級毒品大麻花走私入境台灣，遭航警局與關務署台北關聯手查獲。（記者朱沛雄攝）

國際販毒集團企圖以濾水器濾心夾藏二級毒品大麻花走私入境台灣，遭航警局與關務署台北關聯手查獲。（記者朱沛雄攝）

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