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奧少年！22歲「少年家」染毒 被逮跑輸55歲警察大叔

22歲的林男（圖左），竟跑輸給50歲警察大叔（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

22歲的林男（圖左），竟跑輸給50歲警察大叔（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-14 18:08:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕奧少年！中市警局四分局南屯所員警日前巡邏時，見一輛賓士轎車輛形跡可疑，駕駛賓士車的22歲林姓男子，心虛將車輛棄於路邊，下車拔腿狂奔，50歲員警員蕭堅志下車徒步追捕，他揹著裝備，卻僅100公尺就追上這名年輕人，將他壓制在地逮捕。

是違反藥事法的通緝犯，但他否認吸食毒品，22歲的「少年家」卻跑輸年近50歲中年大叔員警，足見毒品對人身體健康的影響，也顯見蕭員平日緞練體力有成，同袍紛紛比出大拇指說讚。

警員王家強、蕭堅志執勤時，在南屯區文心南與文心南七路口，見22歲林姓年輕人（無業），駕駛借來的賓士車，於紅燈時超越停止線，員警上前盤查，這輛車卻疾駛而去，員警在後方尾隨，沿途鳴警笛與閃燈，示意賓士車駕駛停車受檢，但賓士車仍從文心南路疾駛到南區高工路，見無法擺脫警方尾隨，林男把賓士車棄置路旁，下車拔腿狂奔。

警員王家強駕車持續緊追在後，50歲警員蕭堅志，配戴各項裝備，仍衝下車徒步追捕，雙方奔跑上百公尺，蕭員於美村南街將林男壓制在地逮捕，並查到他是台中地檢署發佈的涉嫌藥事法案通緝犯，不過，林男否認吸毒，他身上也沒查獲毒品，警方採尿化驗中，並解送是中檢歸案。

派出所同袍對於50歲警察大叔，能在很短時間內，追上22歲的「少年家」，都相當讚佩，也認為年僅22歲的林男，體能疑因吸毒而變差現象，深感「毒品害人害己，千萬要遠離」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

50歲的蕭姓員警跑贏22歲的林姓通緝犯。（記者張瑞楨翻攝）

50歲的蕭姓員警跑贏22歲的林姓通緝犯。（記者張瑞楨翻攝）

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