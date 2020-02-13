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熱騰騰！檢察長10人入圍名單 票選委員開獎

法務部本次開出5個檢察長缺，9位票選委員今日提出10個入圍名單。（記者吳政峰攝）

法務部本次開出5個檢察長缺，9位票選委員今日提出10個入圍名單。（記者吳政峰攝）

2020-02-13 21:43:38

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會14日將開會討論檢察長人事案，其中9位票選委員13日開會前會，投票選出10位入圍名單，其中包含檢察司司長王俊力、法務部參事洪培根與張春暉、保護司副司長林嚞慧等資歷豐富人選，交由明日會議的17名委員正式表決。

9位票選委員13日上午10時召開會前會，自47位有意願遴任檢察長候選人中推薦10位人選，經多輪討論及表決，到下午5點半才定案，將交明日檢審會正式表決，一般而言，另外8位官派委員都會尊重票選委員的意見，本名單應可順利通過，接下來會請法務部長蔡清祥從中圈選出5人出任檢察長，定21日檢審會公布最終人選。

而原本僅有高檢、新北、桃園、台南等四個檢察署首長懸缺，蔡清祥13日臨時多增加一個缺額，但未說明是哪位檢察長要去職，他強調，本缺會從三個方向選出，第一，表現不好、缺乏領導統御能力的不適任檢察長，即便職期未滿6年，也可能被拔掉；第二，申請退休拒絕慰留的檢察長；第三，平調至法務部單位主管的檢察長，據悉，除了檢察司長王俊力有意返回檢察界，主任秘書楊秀蘭因身兼法醫所所長，考量業務量與身體狀況，亦可能卸職，屆時遺缺可能由現任檢察長轉任。

票選委員推薦的10人入圍名單如下：

洪培根 臺高檢檢察官（27期）

王俊力 法務部檢察司司長 （29期）

林嚞慧 法務部保護司副司長 （32期）

陳松吉 臺中高分檢檢察官 （32期）

李嘉明 臺高檢檢察官 （33期）

李海龍 臺高檢檢察官 （33期）

謝名冠 臺中高分檢檢察官 （34期）

張云綺 臺高檢檢察官 （35期）

張春暉 臺高檢檢察官 （36期）

張介欽 臺高檢檢察官 （36期）

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