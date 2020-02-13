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首頁　>　社會

男開車自撞燈桿疑酒駕肇逃 警方追查

駕駛開車自撞燈桿後逃逸。（記者洪定宏翻攝）

駕駛開車自撞燈桿後逃逸。（記者洪定宏翻攝）

2020-02-13 10:10:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕今日清晨約4點49分，高雄市左營區文自路與重和路口，發生汽車自撞路燈燈桿案件，肇事駕駛竟搭另部汽車逃逸，警方懷疑酒駕肇事，已展開追緝。

警方指出，肇事自小客車行經左營區文自路南往北快車道，直行到重和路口，向左偏駛至對向慢車道後，自撞路燈搭桿，部分汽車零件損壞噴飛，導致鄰近商家玻璃碎裂。

警方調閱監視器，並依車牌號碼追查駕駛身份，已鎖定對象傳喚中。

鄰近店家的玻璃碎裂。（記者洪定宏翻攝）

鄰近店家的玻璃碎裂。（記者洪定宏翻攝）

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