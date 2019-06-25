酒駕撞人重傷 肇逃駕駛落網 車藏交流道附近空地昏睡被逮

2019-06-25 18:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區今晨3點40分許發生撞人肇逃案，32歲林姓女子被撞重傷，今日下午5點40分有民眾見警方逮捕行動，向本報爆料，警方在九如交流道附近，查獲肇逃的古姓男子（39歲），他躲在車內休息，確認有酒駕行為，目前已將人帶回新興分局。

據了解，古男酒駕肇逃躲到交流道附近，逃逸近14小時後，車內仍是濃濃酒氣，他涉嫌撞飛林姓女子後，冷血下車觀望後，還把林女背包往路旁丟，不施救反開車逃逸，後方計程車剎車不及，輾壓被害女子，由民眾和員警合力抬車救人，林母目睹女兒被車壓住，努力自車底拉出，交救護車緊急將林女送醫。

林女今晨3點40分，步行至復興、八德路口斑馬線時，疑遭一輛休旅車追撞，駕駛下車觀望一下後，竟未通報救人，冷血地將被撞女子掉落的背包丟向路旁，便又上車大迴轉後，加速逃逸，全程有路人撞見，並記下肇逃車輛外型特徵。

林女倒地後又被一輛路過的計程車剎車不及輾壓，身體困在底盤下動彈不得，路過民眾連忙協助搶救並戒護，住在對面經營小吃店的林母，聽到剎車聲跑出一看，竟是自己的女兒車禍被撞，情緒激動，熱心民眾及員警抬車救人，林母奮力將受困女兒拉出，林女傷勢不輕、血流滿面，目前仍在醫院救治。

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