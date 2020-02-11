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「看到他的車子就砸」莾男嗆堵書記官還硬拗：沒講砸誰的車

閻姓男子不滿宜蘭地院將他提告的民事侵權訴訟，以「一造辯論」方式判決結案，曾跑到法院叫住法官，法官嚇得躲到法警室，接著又放話給承辦書記官稱「看到他的車，就砸他的車」等話，書記官感到安全堪慮提告；高等法院今依恐嚇罪判閻男4月徒刑，可易科罰金12萬元確定。（示意圖）

閻姓男子不滿宜蘭地院將他提告的民事侵權訴訟，以「一造辯論」方式判決結案，曾跑到法院叫住法官，法官嚇得躲到法警室，接著又放話給承辦書記官稱「看到他的車，就砸他的車」等話，書記官感到安全堪慮提告；高等法院今依恐嚇罪判閻男4月徒刑，可易科罰金12萬元確定。（示意圖）

2020-02-11 16:52:52

〔記者楊國文／台北報導〕閻姓男子不滿宜蘭地院將他提告的民事侵權訴訟，以「一造辯論」方式判決結案，曾跑到法院叫住法官，法官嚇得躲到法警室，接著又放話給承辦書記官稱「看到他的車，就砸他的車」等話，書記官感到安全堪慮提告；高等法院今依恐嚇罪判閻男4月徒刑，可易科罰金12萬元確定。

檢方起訴指控，閻姓男子為宜蘭地院一件民事侵權案的原告，因為他審理時未到庭，承審法官去年1月某日上午即依「一造辯論」規定判決結案，閻男獲悉不悅，跑到法院外叫住法官，嚇得法官走進法警室躲他，當天傍晚，閻因不滿法官處置，又打給吳姓書記官欲說明此事，同事因吳姓書記官請託，轉告閻男稱吳姓書記官已下班，閻男心生不滿，放話：「法官也下班了，書記官也下班了，你不要我等一下衝到法院，看到他的車子，就砸他的車」等話，吳姓書記官認為閻男涉嫌恐嚇他，提起告訴。

閻男應訊否認恐嚇吳姓書記官，堅稱不記得講電話的內容，並稱「姓閻不代表就是閻XX（閻男全名」」，而且當時他沒有講砸誰的車子，當天他和吳姓書記官講電話時，吳在電話中還有說有笑，可見當時吳應該沒有感到害怕。

吳姓書記官證稱，當天閻男至少打2至3通電話給他，口氣一直都不好，均質疑法官為何可以直接結案，他也說因為拉肚子所以趕不上開庭，但已告訴閻若不服判決結果，可以上訴，傍晚時由來電顯示知道是閻男又打來，才叫同事代接電話，當知道男放話要砸車時，「我心跳很快，當時我快下班了，我感到害怕」。

吳也說，不知道閻男會做出什麼事，當天他曾在大門口叫住法官，法官嚇到走進法警室躲他，因此他聽到閻的放話，真的很害怕。

高等法院認定，從吳姓書記官、同事證詞，及閻男曾到法院門口找法官問判決的事，及提及「衝到法院」、「看到他的車，就砸他的車」等話，閻男已觸犯恐嚇罪，審酌閻男犯後始終否認犯行，今判他4月徒刑，可易科罰金12萬元確定。

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