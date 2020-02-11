2人受困針山絕壁 空勤小海豚驚險吊掛

張姓、楊姓山友受困的針山大峭壁，圖在南二子山頂拍攝，兩座高難度中級山隔著安來溪相望。（山友提供）

2020-02-11 11:42:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕針山絕壁任務！花蓮萬榮鄉針山大峭壁是台灣知名的困難岩壁路線，32歲張姓、楊姓2名攀登好手10日求救，疑因大霧瀰漫受困海拔約1800公尺峭壁上，10日上午報案請求支援，今天上午由空勤總隊第一大隊出動「小海豚」直升機從松山機場起飛，吊掛2次終於成功。

2人是在4日從花蓮萬榮鄉西林入山，挑戰針山峭壁後，接富士岳、白石山後轉能高安東軍縱走傳統路，預計11日從南投奧萬大出。但2人10日一早透過衛星電話通知地面留守人員「需要求救」，2人表示，在針山標高1838公尺處營地，由於連日起大霧受困絕壁上，視線不良導致上不去下不來，幸糧食還夠、身體無不適，請求直昇機支援。

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花蓮縣消防局10日獲台中市消防局轉報後，由於在幾近垂直的針山大峭壁吊掛堪稱「不可能任務」，過去空勤欠缺峭壁地形吊掛經驗，花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，除派出4名救難人員包括2警消及2林務局人員，今天上午抵達初見溪、恰堪溪匯流口的同時，也請求國搜支援直升機吊掛。

王明忠說，這種超高級路線令人看了膽寒，幸好今天早上由空勤總隊第一大隊出動「小海豚」直升機，以高超技術克服地形吊掛成功！消防局表示，直升機於上午8點50分第一次吊掛不成，第二次吊掛於9點18分成功，吊掛到花蓮港天宮結束任務。

2人受困地點「針山」是台灣攀岩運動著名高難度路線，針山海拔2340公尺，為中央山脈白石山東稜延伸的尾稜、經富士岳後陡降恰堪溪底，形成3面大理石峭壁，峭壁高度比大壩尖山、中央尖山、玉山還要更高，2人攀登的大岩壁是針山東壁，岩壁高度800米，需攀岩裝備，晚上還得在峭壁上搭營，睡覺也得做好攀岩「確保」，1992年台大登山社7人首登，至今完成攀登人數仍不多。針山從花蓮西林入山，溯溪至恰堪、安來溪匯流口就要跋涉至少2到3天，補給困難。（11:54更新）

張姓、楊姓山友受困針山峭壁海拔約1800公尺處。（山友提供）

張姓及楊姓山友挑戰針山峭壁，因連日大霧卡在海拔約1800公尺的營地，上不去也下不來，幸好今天空勤直升機順利完成不可能的「絕壁任務」。（消防局提供）

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